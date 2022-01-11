擴大投資生物燃料 ExxonMobil收購挪威Biojet AS近半股份

埃克森美孚 (ExxonMobil)(XOM-US) 正在擴大生物燃料業務，以推動減少運輸業溫室氣體排放，宣布收購挪威生物燃料公司 Biojet AS 49.9% 的股份，具體金額並未透露。

Biojet AS 計劃將樹木和木質建築廢料轉化為低排放的生物燃料和生物燃料元件，打算開發最多 5 個設施來進行。預計將於 2025 年在挪威 Follum 建造的製造廠開始商業運轉。

根據 5 家工廠的潛在產能，這項收購協議可讓埃克森美孚能夠每年購買多達 300 萬桶產品。

埃克森美孚燃料和潤滑油部門總裁 Ian Carr 說，「與 Biojet AS 的協議推動埃克森美孚為運輸業提供低排放產品的努力。」「利用我們在 Slagen 碼頭的通路，我們可以在挪威和整個西北歐國家有效地分銷生物燃料。」

生物燃料和生物燃料元件可以滿足挪威、歐盟和英國法規對先進燃料的要求。根據歐盟再生能源法令，與石油提煉的柴油相比，由木材廢料生產的生物燃料可以有效減少 85% 的溫室氣體排放生命周期。

在量產後，Biojet AS 的生物燃料可用於乘用車和重型卡車。隨著低排放生物燃料市場的擴大，海上運輸和航空業也可能會考慮採用。

對 Biojet AS 的投資建立在埃克森美孚持續努力開發和部署低排放能源解決方案的基礎上。埃克森美孚於 2021 年成立低碳解決方案業務，目前正在評估全球的生物燃料、碳捕獲和儲存以及氫能項目。