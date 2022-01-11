蘋果去年支付軟體開發商費用再攀高 App Store營收成長可期

蘋果周一（10 日）表示，去年向軟體開發商支付 600 億美元，較前年 450 億美元有所增加，自 2008 年 App Store 以來一共已支付 2,600 億美元，意味著 App Store 銷售額將繼續快速成長。

該項統計數據顯示其服務業務成長勢頭，對投資人與分析師來說是一個重要訊號，表明蘋果營收不只透過 iPhone、Mac Book 等硬體，在客戶銷售服務與應用程式方面也有所收獲。

蘋果支付給軟體開發商的費用占 App Store 總營收的 70% 至 85%，而 App Store 從應用程式線上交易的銷售額占 15% 至 30%。

在蘋果改變 App Store 佣金結構應對監管機構與法律挑戰前，可透過蘋果支付給軟體開發商的金額，占 App Store 總銷售額的 30%，粗略推估 App Store 的總收入。

值得一提的是，蘋果在去年推出「小型企業方案」（Small Business Program），讓 App Store 軟體開發商的佣金降至 15%，據估計，多達 98% 的軟體開發商均能受惠，但這僅占 App Store 總銷售額的一小部分。

根據外媒 CNBC 分析，如果蘋果的佣金統一為 30%，該公司去年 App Store 的總銷售額最高達 857.1 億美元，若為 15%，則為 705.8 億美元。

去年 CNBC 分析顯示，按照 30% 的佣金計算，App Store 在 2020 年的總營收超過 640 億美元。

此外，蘋果周一表示，目前擁有約 7.45 億的付費訂閱用戶，其中包括 Apple Music、iCloud 以及在 App Store 商店的訂閱用戶，高於去年夏天的 7 億人次。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.45%，每股暫報 171.40 美元。