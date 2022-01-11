蘋果讓步 南韓App Store將開放第三方支付系統

南韓通信委員會 (KCC) 表示，蘋果公司 (AAPL-US) 已經修正其 App Store 規定，允許 APP 開發商在南韓提供第三方支付選項，並降低佣金費用。

據了解，若用戶選擇第三方支付系統，蘋果的抽成比例將降低，不再是以往的 30%。KCC 表示將與蘋果討論進一步細節，包括佣金費率和支付選項生效的確切日期。

去年 8 月，南韓國會通過了一項法案，成為全球第一個限制科技巨頭支付政策的國家。蘋果和谷歌 (GOOGL-US) 向來強制 App 開發商使用內置支付系統。

在法律壓力之下，谷歌率先做出妥協，該公司去年 11 月宣布，將允許開發商使用其他支付系統，佣金費率也調降至 11%。不過若用戶使用谷歌 Google Play 內置的支付系統，抽成比例依舊是 15%。

蘋果公司發言人表示，期待與 KCC 和開發商合作，探索有利於南韓用戶的解決方案。

由於 iPhone 和 iPad 等行動設備龐大的設備銷售量，蘋果經由 App Store 收取的佣金收入為其帶來了巨大獲利。以遊戲為例，根據之前蘋果與 Epic Games 訴訟中披露的數據，蘋果 App Store 於 2019 年獲利高達 123 億美元，其中遊戲就可讓該公司一年賺到 85 億美元。

根據估算，蘋果在遊戲領域賺進的錢甚至超過索尼 (6758-JP)、微軟 (MSFT-US)、任天堂 (7974-JP) 以及動視暴雪 (Activision Blizzard)(ATVI-US) 4 家知名遊戲公司獲利的總和。

近年來，各國反壟斷機構紛紛擴大對科技公司的監管力道。蘋果 App Store 未來的賺錢效率可能會降低；除了南韓之外，美國、歐盟和日本等地的監管機構也都採取措施來限制其 App Store 的抽佣規定。