科技五天王今年將受惠元宇宙等技術推升股價走高 唯蘋果成長可能性最小

CNBC 周一（10 日）報導，數據分析公司 GlobalData 指出，美國科技五天王今年將受惠元宇宙、Web 3.0、加密貨幣與量子運算，進而擺脫通膨陰影推升股價持續上漲，但唯獨蘋果成長的可能性最小。

GlobalData 的主題研究主管 Cyrus Mewawalla 周一在 CNBC 的《Street Signs Europe》節目上表示，無論宏觀經濟問題如何，科技公司只要在元宇宙、Web 3.0、加密貨幣與量子運算領域開展業務，都能從中受惠。

這些大型科技公司投資數十億美元在改變大眾生活與工作習慣的新技術上。去年底臉書改名為 Meta，以反映其對元宇宙的關注和發展決心，並開發 Oculus 虛擬實境（VR）頭戴式裝置搶占商機，其他科技公司微軟、蘋果也紛紛跟進。

此外目前也有幾家科技巨頭正在研究量子電腦的商業應用，Meta 還計劃推出名為「Diem」的加密貨幣，不過到目前為止，這些科技巨頭對新一代網路 Web 3.0 的發展仍未有太大動靜。

科技五巨頭今年有望受惠這些領域推升股價上漲，然而 Mewawalla 指出蘋果表現可能不如其他科技巨頭，他說：「就維持其估值而言，蘋果可能是最不可能從這些領域獲得大幅成長，該公司有非常強大的生態系統和執行力，下行風險很小，而其他大型科技股在該領域有更大的上行潛力。」

在被問及蘋果今年是否還會有更多驚喜時，Mewawalla 表示蘋果除蘋果手錶（Apple Watch）之外，幾乎就沒有什麼創新，而且 Apple TV 也沒有真正的新產品推出，就這點來而是有點失敗，不過傳言蘋果將推出自駕汽車、智慧眼鏡等產品，是推動未來股價成長的一項因素，但在有更多確切證據前，一切都還很難說。

與此同時，亞馬遜和 Google 母公司 Alphabet 在監管方面受到的影響最大，Mewawalla 點出這兩家公司面臨數據、隱私、反壟斷與版權等在內的一系列問題。

併購方面，Mewawalla 表示，未來併購將受到「高度限制」，並補充說英國與其他國家正在研擬新的併購法，防止公司變得過於龐大而壟斷市場，因此他認為科技公司的收購策略必須改變。

以科技股為主的那斯達克 100 指數周一下跌近 1%，標普 500 與那指已連四天下跌，隨今年利率飆升，科技股新的一年開局面臨壓力。

截稿前，科技五天王開盤全走跌，蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.02%、Meta(FB-US) 下跌 4.44%、亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.77%、微軟 (MSFT-US) 下跌 2.61%、

Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 下跌 2.71%。