搶搭瘋美股熱潮 Richart祭出五大優勢投資美股新武器

由於企業全球化策略成功，國內投資人對美股一點也不陌生，複委託投資連年快速成長，國人瘋美股之下，2021 年以來，交易量已突破 3 兆元再創新高。對想賺美股財的小資族來說，數位帳戶龍頭 Richart 將祭出投資美股新武器，擁有五大優勢，最低一股就可以輕鬆搶搭瘋美股熱潮。

縱使近二年來，全球主要經濟體仍籠罩在疫情下，但美股卻依然強強滾，由於美國債務上限危機暫解、企業財報利多帶動全球股市吹響反彈號角，美股指數也居高不下，吸引國內投資人瘋搶美股，甚至形成一股白天看台股、晚上看美股的熱潮。

美股已成為台灣投資人重要的佈局市場，觀察近 5 年複委託連年成長，攤開券商公會統計資料可以看到，2016 年複委託成交量為 1.66 兆元，2017 年一舉突破 2 兆、來到 2.04 兆元，年增率近 23%，就連 2018 年在美國升息及中美貿易戰議題下國際股市劇烈震盪，複委託交易量不減反增來到 2.24 兆元，2019 年繼續成長至 2.45 兆元，2020 年更一舉躍升至 3.79 兆元，年成長率 54.63%。

2021 年投資動能持續擴大，截至 2021 年 8 月止，複委託交易累積總額就已突破 3 兆元、來到 3.04 兆元，相較 2020 年同期成長 122%，且 2021 年全台複委託開戶數也已突破 276 萬戶，月均交易量更超過 3800 億，其中，美國市場掛牌交易的股票、ETF 占整體複委託交易量的比重更高達七成，顯示美股投資熱潮興盛。

但是美國今年縮減購債在即，油價高漲則進一步激化通膨疑慮，加上聯準會褐皮書及鮑爾主席均提及供應鏈短缺時間拉長恐推升通膨風險，美債殖利率上揚，預期美股的波動將加大，但也因此帶來更具吸引力的投資機會。

過去複委託最夯的股票多以蘋果、特斯拉等科技為主，臉書在 2021 年 10 月底正式更名為 Meta 劍指元宇宙商機，公司股票代號更於 2021 年 12 月改為 MVRS，就連素有女股神之稱的伍德 (Cathie Wood) 創辦的方舟投資都估計，2025 年虛擬世界營收有望接近 4000 億美元；美股坐擁元宇宙、電動車等創新趨勢，後市欲小不易。

對於具有國際觀、更懂得看趨勢的投資人來說，美股投資已然成為投資顯學，就連投資小白也躍躍欲試，過去要投資美股有兩種方式，一是透過海外券商開戶、二為透過國內券商開立複委託帳戶下單，但是要找海外券商開戶、國際匯款等繁瑣的作業流程往往成為美股投資人的第一道難題。

數位帳戶龍頭 Richart 看準美股投資熱持續升溫，防疫加速數位化服務進展，並發揮普惠金融的精神，將推出投資美股新武器，共有五大優勢，1. 可預約申購，於每月、每 3 個月、每半年設定申購；2. 最低一股即可申購，無最低申購金額；3. 提供超過 80 檔知名美股、30 檔 ETF，包含大家熟知的蘋果、TESLA、微軟、FB 等；4. 只要有 Richart 帳戶以及信託帳戶即可申購，不須另外開立證券戶及證券授扣帳戶；5. 只需支付申購手續費，不需支付贖回手續費，投資成本透明化。

投資人一般很在意證券複委託交易費用的問題，但交易費用與交易頻率有關，從上述 Richart 優勢可以看出，Richart 於申購時收取手續費，美股及其他 ETF 的申購優惠費率為 1.35%，債券 ETF 則為 0.9%，最低手續費皆收取 26 美元，不另外收取贖回手續費，投資人在計算獲利時，扣除交易成本即是投資人的預期獲利。適合現在美股市場因通膨及升息議題起伏加大，投資人還可以設定每 1 個月、每 3 個月、每半年的申購週期來逢低分批承接，讓美股投資人免去下班後還得半夜盯盤的壓力，Richart 將可成為小資族、存股族搶攻美股財的利器。

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