〈能源盤後〉市場權衡供需動能 原油走低 WTI恐向75美元盤整

原油期貨價格週一 (10 日) 小幅走低，係因交易者權衡了哈薩克斯坦和利比亞供應中斷的情形，以及 Omicron 變種病毒對能源需求構成的威脅。

Sevens Report Research 的聯合主編 Tyler Richey 表示，週一石油的表現遠優於其他風險資產，係因「上週海外產量和輸油管道中斷提振價格之後，供應擔憂情緒延續下來。」

「就地緣政治緊張局勢而言，東歐和中東的各種衝突和威脅短期內仍將支持能源。然而，一些供應和生產中斷的問題似乎已經正獲得解決，這可能會導致市場在未來幾個交易日出現『在消息核實時出貨 (Sell the news)』的反應，等待任何新的發展。」

上週石油供應受到打擊，係因哈薩克斯坦發生抗議活動，同時利比亞也因主要油田遭民兵關閉數週後油管維修而石油產量下降。

標普全球普氏能源資訊週一公布，消息來源指出，由於利比亞西部主要油田仍處於堵塞，所以每日仍約有 30 萬桶原油產能停產，但該國在東部 Waha 油田的管道維修完成後，約莫 90 萬桶 / 日的產量已經恢復。

Sevens Report Research 的 Richey 預估，WTI 原油價格將「隨著漲勢被消化」，近期會朝向每桶 75 美元盤整，但倘若基本面前景持續惡化，可能會出現更深的修正。

2 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 67 美分或近 0.9%，收每桶 78.23 美元。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 88 美分或 1.1%，收每桶 80.87 美元。

上週 WTI 原油價格收高 4.9%，Brent 原油同期上漲 5.1%。

市場仍擔憂疫情造成的需求衝擊，該情緒持續使石油承壓。中國天津爆本土疫情，連 2 日新增 20 名確診者，其中包含 2 例 Omicron 變種病毒案例，在「清零」政策下，當地政府對全市 1400 萬人口進行核酸檢測，更要求民眾非必要不得離開天津。交通中斷、快遞暫停，當地現在形同「軟封城」。

ING 大宗商品策略主管 Warren Patterson 表示：「我們看到其他國家試圖與新冠病毒共存，而中國顯然還持續清零政策，這對石油需求構成風險，因為中國是世界上最大的原油進口國，同時也因中國新年將至，這原本是國內旅遊旺季，因此任何國內限制都會對石油消費造成壓力。」

但他表示，鑑於哈薩克斯坦的動盪和利比亞產量中斷，供應問題恐仍是更大的因素。

據新聞報導，雪佛龍表示，其領導的 Tengizchevroil 財團正在逐步恢復哈薩克斯坦 Tengiz 油田的生產，此前內亂導致上週減產 (但減產程度未指明)。

全球 ETF 供應商 Global X 的分析師 Rohan Reddy 表示，該國產量約在全球石油產量中佔比 2.1%，任何對產量的衝擊都可能是短暫的，即使出現長期影響，美國等其他國家也可能介入以填補失去的哈薩克斯坦產量而留下的空白。

與此同時，《華爾街日報》報導，俄羅斯軍隊在烏克蘭附近集結之際，美俄談判代表週一在日內瓦舉行會談，但美國副國務卿 Wendy Sherman 稱該會談是「討論」性質，而非「談判」。本週稍晚預計在布魯塞爾和維也納舉行更進一步的會議。

其他能源商品交易

2 月交割的汽油期貨價格下跌 1%，收近每加侖 2.275 美元。

2 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.2%，收每加侖 2.488 美元。

2 月交割的天然氣期貨價格上升 4.2%，收每百萬 Btu 4.079 美元。

施耐德電氣大宗商品分析師 Christin Redmond 週一報告指出，氣溫下降的天氣預報提高了 1 月中旬至下旬的取暖需求預期。

