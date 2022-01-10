聯準會轉鷹 美長債殖利率彈升

一週回顧及表現

成熟市場

1. 聯準會釋鷹派訊息，市場認為縮表與升息時間可能比預期更早，美股由房產、醫療與電子設備股領跌，單週下跌 1.9%；

2. 歐洲股市雖同時受美國貨幣政策影響，但由於油價與升息預期上漲，能源股與金融類股的漲幅為歐股提供了支撐，歐股小漲 0.2%。

新興市場

1. 中國財新製造業與服務業採購經理人指數上升，且雙雙都處於擴張區間，幾位機構與專家為中概股讚聲，但未能提振市場情緒，中國股市下跌 1.7%；

2. 印度央行公開資料顯示商業銀行在疫情期間改善了貸款品質，刺激金融股上漲，印度股市單週上漲 2.6%。

債券市場

1. 聯準會利率會議紀錄顯示官員們認為縮表與升息應比預期更早，此鷹派的態度促使債市下跌，美國 10 年期公債殖利率由 2021 年底的 1.5% 跳升至 1.75%，美國政府債券下跌 1.7%；

2. 全球高收益債和新興市場債利差仍處於近 10 年來的低點，美國 10 年期公債殖利率急升使得兩類債券分別下跌 0.9% 和 1.6%。

原物料、匯率

1. 美國部分地區因為氣溫寒冷影響石油運送、OPEC + 增產不如預期，加上哈薩克動亂等，為石油供給添上不確定性，油價升至 81.75 美元 / 桶，油價單週上漲 5.8%（以布蘭特原油為例）。

資料來源: Bloomberg，2022/1/10（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2022/1/7）

資料來源: Bloomberg，2022/1/10（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2022/1/7）

三大市場關鍵事件及分析

1. 供應鏈緊繃獲得改善，補庫存近尾聲

美國製造業採購經理人指數中供應商交貨與價格分項都大幅下降，加上波羅的海乾散貨指數也早就觸頂向下，全球供應鏈緊繃問題可望改善，補庫存行為也逼近尾聲。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2022/1/6。

2. 美國 10 年公債殖利率快速走高

從去年 12 月中以來，受到聯準會可能提前升息與變種病毒沒預期般嚴重影響，美國 10 年公債殖利率從 1.40% 升高至目前的 1.72%。展望未來，美國 10 年公債殖利率遠低於過去 10 年平均名目經濟成長率，未來進一步上升的機率高。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，採 BVP Nasdaq 新興雲端股票指數，2022/1/6。

3. 勞動成本壓力未見改善

員工希望可以找尋薪資、彈性更高的工作，11 月份離職人數達到 450 萬人，其中與服務相關的行業離職趨勢升高，現在市場職缺與失業人數比創新高，為勞動成本添上更大的壓力。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2022/1/7。

本週關鍵數據行事曆

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2022/1/6。

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