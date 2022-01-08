特斯拉FSD全自動駕駛系統 將在美國一口氣漲2000美元 

特斯拉執行長馬斯克周五 (7 日) 在推特上宣布，「全自動輔助駕駛」(FSD) 軟體在美國的價格將調漲 2000 美元或 20%，漲為 1.2 萬美元，1 月 17 日起生效。

馬斯克在推文中說，FSD 售價在 1 月 17 日將調漲為 1.2 萬美元，但只限美國。他並在回應追隨者提問時說，等到接近 FSD 生產代碼發布的時機，FSD 訂閱價格 (目前每月 199 美元) 也將調高。

取自馬斯克推特

特斯拉 FSD 價格自發布以來一路調漲，目前美國價格為 1 萬美元。

特斯拉並未在財報中揭露 FSD 訂閱制的用戶數、或有多少人預先付費安裝 FSD，因此無法得知調漲美國售價對未來利潤的幫助。

目前無論購買 Model S、Model X、Model Y 還是 Model 3，Autopilot(AP，輔助駕駛) 都是標準配備。根據特斯拉官網，該系統功能包含但不限於自動緊急剎車、前車碰撞預警系統、車道維持輔助系統 (LKA)、主動式定速巡航控制 (ACC)。

FSD 則是較高價的方案，除了 Autopilot 還提供更複雜的功能，包括自動車道切換、紅綠燈辨識、可呼喚 Model 3 前往車主所在或選擇位置的「智慧召喚」等。儘管 FSD 名為全自動輔助駕駛，實際上還無法真正實現完全自動駕駛。

特斯拉還有名為「FSD Beta」等級的方案，配備更進階功能。選配或訂閱 FSD 的用戶，只有在特斯拉安全評分獲得高分才能取得 FSD Beta，並體驗在城市街道上自動駕駛等功能。

根據馬斯克周五的推文，FSD Beta V10.9 版本將在大約一周內發布。

取自馬斯克推特

目前加州車輛管理局 (California DMV) 和美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA)，都對特斯拉 FSD 技術和發展進行不同面向的調查。

特斯拉曾向兩個機構表示，其技術屬於「Level 2」自駕系統。在 DMV 定義中，Level 2 系統「可以提高安全性或提供駕駛員輔助，但在無人主動性物理控制或監控的情況下，無法駕駛或操作車輛」。

然而根據去年 12 月 28 日的受訪內容，馬斯克暗示特斯拉的技術不僅限於 Level 2，認為 2022 年將實現 Level 4 自駕。