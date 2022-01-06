女股神連兩日套現特斯拉近1億美元

有「女股神」稱號、執掌方舟 (Ark) 投資管理公司的伍德 (Cathie Wood) 一直以來都表示看好電動車大廠特斯拉 (TSLA-US)，不過，她在 2022 年持續賣出特斯拉股份，在週一 (3 日) 和週二 (4 日) 兩日就套現近 1 億美元。

報導中指出，方舟在週一先是賣出了 39262 股特斯拉，套現約 4500 萬美元。隨後，在週二再度賣出 44132 股，套現約 5070 萬美元。

特斯拉上周日公布 2021 年第 4 季和全年交車量均創新高，其中第 4 季交車量年增 70% 至破紀錄的 30.86 萬輛，優於分析師預期的 26 萬 3,026 輛，而全年則累計交付 93 萬 6172 輛，年增 87.4%，並打破分析師預估的 89.7 萬輛。

特斯拉週一收高 13.53% 至每股 1199.78 美元，為 3 月迄今最大漲幅，也是上市逾 10 年來最佳開年表現。不過週二收盤下跌 4.2%，至每股 1,149.6 美元。週三特斯拉再度下跌 5.35%，收於 1088.12 美元。特斯拉股價在 2021 年全年上漲了約 50%。

儘管持續套現，截至週二，方週的三檔 ETF 仍持有特斯拉將近 170 萬股，價值約為 20.5 億美元。包含 Ark Innovation ETF(ARKK-US)、Ark Autonomous Technology & Robotics ETF(ARKQ-US) 和 Ark Next Generation Internet ETF(ARKW-US)。

在先前，伍德曾表示特斯拉有望在未來 5 年內於汽車市場中達到 20% 的市佔率。她預估到 2025 年特斯拉股價將能達到 3,000 美元。她也預估，特斯拉實現自動駕駛的成功率約為 50%，而這也是特斯拉股票有望達到 3,000 美元目標價的關鍵。

針對市場競爭對手，伍德表示特斯拉並未受到 Rivian(RIVN-US)、Lucid Group(LCID-US) 和其他電動車新創公司等競爭對手的威脅。她指出，雖然這些新創公司有望在這個領域取得成功，但是特斯拉的電池技術領先對手大約 3 到 4 年。