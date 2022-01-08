阿里巴巴反彈周漲逾8% 華爾街點出五大值得抄底的理由

經歷去年的監管風波，中國電商巨頭阿里巴巴 (BABA-US) 今年不受市場拋售影響大舉反彈，本周上漲 8.74%，華爾街認為，由於低估值、監管政策明朗等五大利多支撐，阿里巴巴目前值得逢低買進。

由於中國在 2021 年加強監管力道，阿里巴巴去年市值蒸發近 50%，2022 年初開紅盤以來已上漲超過 9%，周五該股上漲 2.5% 至每股 129.81 美元，同時間美國科技股卻受到聯準會 (Fed) 收緊貨幣政策而水深火熱。

中國大型投行國泰君安證券分析師 Danny Law 認為，阿里巴巴跌深反彈背後存在五大因素。首先是阿里巴巴目前仍是中國電商市場龍頭，且相較於其他高估值科技股非常偏移。

其次，Law 認為，「股神」巴菲特搭檔孟格 (Charlie Munger) 旗下的 Daily Journal 公司，在第 4 季加碼買進阿里巴巴 ADR，持股增加將近一倍，這進一步增添市場關注度並吸引買盤。

第三，Law 表示，去年困擾阿里巴巴的監管陰霾已漸趨明朗，中國科技巨頭逐漸意識到自己站在監管機構的另一邊並開始遵循政府政策，而市場可能已經接受中國加強監管的現況。

高盛策略師 Kinger Lau 認為，中概股本益比目前僅 12 倍，處於近年來低點，與全球股市相比有很大的差距，且監管最糟糕的時刻已過，目前風險定價已合理，中國監管政策也更為清晰。

此外，Law 表示，騰訊出售資產的重大消息，也多少激勵阿里巴巴買盤。由於騰訊股價承壓，更多資金轉向阿里巴巴。

最後，Law 認為阿里巴巴 12 月投資者日帶來的樂觀情緒也是推動該股反彈的動能之一。

Law 表示，這些因素有助於短期內提振阿里巴巴股價，但長期而言，仍然壟罩在政策和經濟衰退風險的高度不確定性中，這兩者都可能衝擊公司的營運及成長展望。

投銀 Benchmark 與摩根大通便以中國消費支出放緩為由下調阿里巴巴的目標價，認為這將影響客戶管理收入 (CMR) 部門的業績。小摩認為，CMR 前景惡化將使該股變得脆弱，直到市場確定營收將出現轉機為止，儘管目前估值較低，但該股將在未來繼續面臨營運壓力。

此外，隨著美國、中國近期針對中企海外籌資加大監管力道，導致阿里巴巴這類中概股面臨下市風險，可能成為股東面臨的嚴重問題，這些中概股也開始計劃到香港上市。高盛認為，對投資範圍超出 ADR 市場的投資者來說，強制下市仍是不可忽視的風險。