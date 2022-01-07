〈美股早盤〉非農爆冷遜預期 美股震盪、GameStop飆近15%

美國去年最後一次的非農就業增幅遠遜預估，加上薪資增幅強化升息預期，美股周五 (7 日) 開平震盪。截稿前，道瓊工業指數小跌 26 點或 0.07%，標普 500 指數漲 0.07％，那斯達克綜合指數逆勢走揚，漲 0.5%，費城半導體指數漲 0.16％。GameStop(GME-US)可能投入 NFT 與加密貨幣市場的消息傳出後，股價飆漲近 15％。

美國 12 月非農就業僅 19.9 萬人，遠低於市場預估，失業率則持續下滑，至 3.9%，重返疫情爆發前水準，但勞動參與率幾乎持平，且平均每小時薪資月增 0.6，並較去年同期增長 4.7%，反映就業市場吃緊現況。

公債殖利率延續猛烈漲勢，截稿前，10 年期美債殖利率升至 1.746％，續徘徊 3 月以來高位，近來受殖利率打壓的科技股逆轉跌勢，多小幅走高。

交易員預測央行政策緊縮時程之際，聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 周四表示，央行最快可能在 3 月上調基準利率，舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 也稱央行將會在升息啟動縮表。

大宗商品部分，國際油價小幅下跌，但仍有望寫下 10 月以來最長單周漲幅。截稿前，WTI 原油小跌 0.3％，布蘭特原油小跌 0.1％

個股消息面，GameStop(GME-US)飆漲逾 20％，稍早有報導傳出，GameStop 將進軍 NFT 與加密貨幣市場；星巴克 (SBUX-US) 開盤跌逾 2.5%，RBC 和 Oppenheimer 以未來恐難以實現獲利成長為由，調降星巴克股票評等。

截至台北時間周五 (7 日)22 時許：

道瓊工業指數下跌 26.31 點或 - 0.07%，暫報 36210.16 點

那斯達克綜合指數上漲 77.90 點或 0.52%，暫報 15158.76 點

標普 500 指數上漲 3.21 點或 0.07%，暫報 4699.26 點

費半上漲 6.25 點或 0.16%，暫報 3917.67 點

台積電 ADR 下跌 2.26% 至每股 125.57 美元

10 年期美債殖利率上漲至 1.746％

紐約輕原油下跌 0.34％ 至每桶 79.19 美元

布蘭特原油下跌 0.13% 至每桶 81.88 美元

黃金上漲 0.19% 至每盎司 1792.60 美元

美元指數下跌至 96.09

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

GameStop(GME-US) 早盤上漲 14.76％，至 150.34 美元。

外媒報導指出，GameStop 計畫今年稍晚建立 NFT 交易市集，作為消費者購買、出售和交易 NFT 遊戲商品的平台，傳出 GameStop 已聘僱 20 多人來管理新的部門，並邀請遊戲開發商和發行商加入。

意法半導體 (STM-US) 早盤上漲 4.04％，至 51.11 美元。

意法半導體 (STMicroelectronics) 公布第 4 季營收攀升，年增 11.2% 至 35.6 億歐元，超過市場普遍預期與該公司先前預估，全年營收也優於預期。

Sonos(SONO-US) 早盤上漲 2.94％，至 29.72 美元。

美國國際貿易委員會 (ITC) 裁定，谷歌 (GOOGL-US) 侵犯了音響設備商 Sonos 的 5 項專利， 涉及侵權的產品包含 Google Nest、Pixel、Chromebook 和 Chromecast，谷歌將不得進口或銷售這些產品。

今日關鍵經濟數據：

美國 12 月非農新增就業報 19.9 萬人，預期 40 萬人，前值自 21 萬人上調至 24.9 萬人

美國 12 月失業率報 3.9%，預期 4.1％，前值 4.2％

美國 12 月平均每周工時報 34.7 小時，前值 34.8 小時

美國 12 月平均每小時薪資年增率報 4.7％，預期 4.2％，前值 4.8％

美國 12 月平均每小時薪資月增率報 0.6％，預期 0.4％，前值 0.3％

美國 12 月勞動參與率報 61.9％，預期 61.9%，前值 61.8％

華爾街分析：

Swissquote 高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 認為，介於 10 萬至 20 萬間的非農就業不會改變 Fed 準備採取的政策方向，但強勁的非農加上失業率下滑，可能會提振鷹派官員的看法，認為勞動力市場不再需要央行的支持。

Nuveen 策略師 Brian Nick 周四表示，Omicron 變異株對勞動力市場的影響可能會反映在下月 5 日公布的 1 月非農報告，若就業表現疲軟，可能使聯準會提前升息的立場陷入尷尬處境。

高盛經濟學家預計，到了年底，勞動力參與人數估仍較疫情前水準低約 0.5 個百分點。