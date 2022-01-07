房多多股價連續30日低於1美元 觸發下市機制

中國線上房產交易服務平台房多多 (Fangdd Network Group Ltd)(DUO-US) 正面臨下市危機。

該公司發佈公告指出，已收到納斯達克上市資格部 4 日發出的通知，由於從 2021 年 11 月 19 日至 2022 年 1 月 3 日，房多多 ADS 收盤價連續 30 個交易日低於每股 1 美元，未滿足納斯達克上市規則 5450 中規定的最低價要求。

房多多表示，該公司已獲得 180 個交易日的寬限期，到期日為 2022 年 7 月 5 日。如果在這 180 天期間內房多多 ADS 收盤價至少連續 10 個交易日維持在 1 美元以上，該公司將脫離下市觀察名單；如果在 180 個交易日內仍未達標，仍可再爭取額外的時間。

房多多表示，從現在到 2022 年 7 月 5 日將監控其 ADS 收盤價，並在規定的寬限期內重新遵守相關規定的最低出價要求。在此期間，該公司 ADS 將繼續在納斯達克交易所上市和交易。

按照納斯達克的交易規定，上市公司持續 30 個交易日股價低於 1 美元將觸發退市機。

房多多的業務主要是「toB」。官網顯示，該公司成立於 2011 年，是中國居住服務領域以數據技術驅動的互聯網開放平台，聯結和服務房產經紀商、購房者和賣房者、開發商及居住領域的其他服務提供商，主要業務涵蓋新房、二手房、租房、增值服務等與居住服務相關的多個領域。2019 年 11 月 1 日，房多多在納斯達克掛牌上市，股票代碼「DUO」。

房多多於第 3 季財報顯示，營收 1.69 億美元，同比下降 79.3%；淨虧損 3.55 億美元，遠遜於上年同期獲利 2190.5 萬美元。2021 年前 3 季累計營收 8.62 億美元，較上年同期 18.29 億美元衰退 52.9%，淨虧損擴大至 5.99 億美元。

房多多 6 日收盤報每股 0.384 美元，下跌 0.26%。