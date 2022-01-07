傳GameStop將進軍NFT、加密貨幣 盤後股價飆升逾30%

有報導指出，美國遊戲零售商 GameStop(GME-US) 將進軍 NFT 以及加密貨幣市場。在消息釋出後，GameStop 盤後股價一度飆漲超過 30%。

據悉，GameStop 正從實體門市銷售轉向數位銷售，該公司將成立一個新業務部門，與加密貨幣和區塊鏈公司簽署協議，以共享技術並通過 NFT 技術及區塊鏈，來開發遊戲或是 NFT 相關項目，並進行推廣。

知情人士表示，GameStop 預計今年將與 10 多家加密貨幣公司達成相關協議，並投資數千萬美元。

未來用戶有望在該公司網站銷售及交易虛擬電動遊戲商品的 NFT，包括遊戲角色服裝及武器。有知情人士表示，GameStop 正要求部分特定的遊戲開發商及出版商在今年底推出網站時，也同時推出 NFT。

GameStop 週四股價收於 131.03 美元，上漲 1.28%，盤後交易中一度大漲了超過 30%。不過，FactSet 的數據顯示，GameStop 股價在本週下跌了 11.7%。

GameStop 的商業模式在新冠疫情來襲之前已搖搖欲墜，而在受到疫情封鎖措施帶來的進一步影響後，數百家實體店紛紛關門大吉，此後該公司便試圖轉向線上銷售，以趕上疫情期間的線上購物需求。

GameStop 第三季營收（截至 10/30）報 13 億美元，優於去年同期的 10 億美元，也高於 Refinitiv 分析師預估的 11.9 億美元，主因是該公司擴大與三星、LG、Razer 和 Vizio 等品牌的合作關係，提振營收。

該公司第三季虧損 1.054 億美元，合每股 1.39 美元，較去年同期的 1,880 萬美元或每股虧 0.29 美元擴大，也遠遜於分析師預估的每股虧 0.52 美元。