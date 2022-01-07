〈房產〉建商大舉買地備庫存 台中兩年來成交突破10萬坪

2020 年疫情爆發以來，建商購地備庫存反而更趨積極，以台中、桃園、高雄最搶手，根據商仲業者整理 2021 年上市櫃建商購地記錄，土地總交易金額 1396 億元，土地交易面積 17 萬坪，近 9 成交易落在大台北之外，其中，建商近兩年購入的台中建地已突破 10 萬坪居冠。

信義全球資產總經理柯宏安表示，科技大廠南遷設廠，牽動就業與居住人口流動、台北精華素地稀缺取得不易且成本較高、加上都更整合時程長，讓不少建商紛紛跟著滾動式調整開發策略，積極向中南部布局。

去年台中市成為土地交易面積與金額規模最大區域，面積合計約 7.8 萬坪，交易金額為 538 億元，雙雙衝破 2020 年成績；2021 年計有國泰、遠雄、長虹、興富發、皇翔等建商投資，金額最大筆為皇翔建設以約 77.5 億元買下七期近 3000 坪土地，未來擬朝向頂級辦公大樓規畫開發。進一步觀察，台中市去年辦公建照核發面積已遠比前一年多，可見產業的剛性需求也帶動建商布局台中辦公市場。

桃園市為交易面積排名第二區域，面積合計約 2.3 萬坪，交易金額 185 億元，已連續三年交易金額超過 100 億元以上，其中金額較大筆的是興富發建設，以約 39.69 億元買下機場捷運 A7 站土地，看好未來可吸引新北與桃園居住族群。

高雄市為交易面積排名第三區域，面積合計約 2.1 萬坪，交易金額為 156 億元，其中交易金額較 2020 年同期增加近 100 億元，主要受惠於高雄市政府辦理土地標售案，可看到包含國泰、遠雄、興富發、聯上發、鑫龍騰等建商搶進。

至於雙北地區，2021 年累計成交面積約 2 萬坪，交易金額為 416 億元，集中在新莊、北投。其中，新莊區因區域機能及商業發展到位，又有環狀線與機場捷運線加持，吸引人口與企業移入，很快成為建商目標新戰場，像是亞昕、興富發、皇鼎、信義等前來投資，累計交易金額就達 157 億元。

柯宏安分析，以往建商都以大台北為首要投資區域，但 2021 年呈現「桃、中、高」熱的情況，且幾乎鎖定重劃區或沿著捷運軌道的土地，以這幾年全台房市發展經驗來看，重劃區幾乎都是票房保證。展望今年土地市場，台中及桃園的重大建設題材多，有望續熱；值得注意的是，央行第四波房貸信用管制雖有助平穩市場，但在營建成本持續上漲下，推案價格可能難跌。



