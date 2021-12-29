〈房產〉今年商辦、土地交易雙雙改寫新高 買賣熱區大洗牌

2021 年台灣經濟成長帶來企業獲利，加上寬鬆貨幣政策未退場，市場游資充沛，依商仲業者高力國際最新發布調查報告指出，2021 年商用不動產累積交易額達 1480 億元，為 2007 年統計以來新高，土地交易總額更高達 2924 億元，雙雙再創新高點。

針對 2022 年的房地產市場表現，高力國際董事總經理劉學龍認為，一場長達 2 年的新冠疫情，美中之間科技戰矛盾使得台灣科技業與半導體業在全球供應鏈中地位更為重要，仍會在明年度繼續成為支撐商用不動產最大的剛性需求。不過他也提到新冠變種病毒再次反撲，恐延後國際開放邊境及經濟活動的時程，將會是全球經濟最大的變數。

劉學龍指出，市場游資仍充沛，在通膨憂慮加深的情況下，資金轉入不動產仍是多數投資人停泊資金的選項。政府陸續執行的房市管制措施目前主要鎖定住宅市場，商用不動產影響程度較小。再來是投資台灣三大方案將延長 3 年，可望持續吸引產業在台深耕，支撐工業不動產及土地需求，不過要注意的是，土地貸款趨嚴影響小型建商購買動能，交易熱度恐略下降。

高力國際研究部董事梁儀盈認為，產業在台持續深耕，為連續三年商用不動產市況往上的最大推力，2021 年再度寫下 1480 億元的成交新高，其中以半導體及電腦電子設備相關等科技產業需求最旺，合計買進 484 億元。

這波由產業剛性需求帶來的不動產熱潮，使得交易區域洗牌，梁儀盈舉例 5 年前的雙北市交易佔比高達 75%，但今年雙北市佔比降至 55%，而桃園、新竹及高雄等區域則持續吸引買方進場，包括新光人壽與中國人壽今年則是看好科技業穩定的承租能力，紛紛進軍新竹。

交易產品上，自從全球供應鏈因美中貿易戰、科技戰及新冠疫情而重組以來，明顯提升對於台灣研發或總部使用的廠辦及生產線廠房的需求，交易金額連年成長，今年達到 934 億元，佔整體交易金額的 63%。

今年前十大指標投資商用不動產案中都集中在下半年，總計有 8 件，主要買家為壽險及建商，前者看好穩定的承租能力及租金收益，包括新光人壽與中國人壽進軍新竹市、南山人壽購入三重的藍天電腦總部；後者則看中資產帶來的投資重建商機，最具代表性的即為國美建設與濟盟建設於三級警戒期間合力出手台北市福音大樓，顯見即便在台灣疫情最嚴重的階段，仍未影響投資人進場儲備原料的意願。

今年土地買氣持續火燙，全台土地累積交易總額達 2924 億元，再度刷新紀錄，其中建商儲備了 2,095 億元的土地，興富發 (2542-TW) 則為今年度土地原料補充最多的建商，總計買進 271 億元，第二名為遠雄 (5522-TW) 的 123 億元、第三名為華固的 121 億元。