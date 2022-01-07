〈美股熱門股〉Allbirds營收成長可期 大摩升評喊買 盤中漲逾8%

隨殖利率飆升，環保概念運動鞋製造商 Allbirds 周四（6 日）開盤一度下跌 13%，但摩根士丹利分析師認為，Allbirds 不僅是 ESG 品牌外，也是為數不多營收有望達兩位數成長的零售商之一，稱該股回檔為具吸引力的切入點，激勵 Allbirds 盤中翻紅漲逾 8%。

摩根士丹利分析師 Kimberly Greenberger 表示，雖然該公司估值是先前給予「中立」（Equal Weight）評等的考量，但鑑於該公司品牌特殊性與今年營收有望成長 28% 的情況下，將該股評等上調至「增持」（Overweight），但由於長期因素難料，將目標價從每股 23 美元下調至 17 美元。

Greenberger 表示，Allbirds 目前尚未獲利，2023 年及往後營收變化影響對該股長期預測信心下降，因此雖給予正面評等，然仍下調目標價格。

FactSet 追蹤 Allbirds 的分析師中，有 9 位給予「買入」（Buy）評等，其中一位評為「增持」，另外兩為則是「持有」（Hold）。

截稿前，Allbirds(BIRD-US) 股價上漲 8.55%，每股暫報 14.73 美元，自去年 11 月上市以來下跌 50% 以上。

Allbirds 成立於 2015 年，主打永續環保概念，以可再生的天然材料製作鞋子，其羊毛跑步鞋被稱為世界上最舒適的鞋子，而每雙鞋的鞋底「SweetFoam」皆由甘蔗製成，是世界上唯一「負排放」鞋底，如今掛牌上市，希望能吸引注重永續概念的投資人。

Allbirds 聯合創始人兼執行長 Joey Zwillinger 表示，公司的商業模式介於傳統零售商與線上店商之間，雖然截至今年夏季 Allbirds 僅有 27 間實體店，但未來計畫將門市擴增至 100 家。