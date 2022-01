〈CES大展〉英特爾、超微、輝達齊推新晶片 台品牌廠秀電競新品

2022 年消費性電子展 (CES) 登場,隨著英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US)、輝達 (NVDA-US) 發表新一代 CPU、GPU,台廠華碩 (2357-TW)、宏碁 (2353-TW)、微星 (2377-TW) 也接力推出一系列搭載新系列處理器的電競新品,隨著新品帶動換機潮,可望為營運再添動能。

華碩旗下電競品牌 ROG 玩家共和國,在台北時間 5 日凌晨舉行《For Those Who Dare:The Rise of Gamers》線上發表會,推出二合一電競筆電 ROG Flow Z13、全球首款 4K 雙螢幕電競筆電 ROG Zephyrus Duo 16,同時升級 ROG Zephyrus G14、ROG Strix SCA、ROG Strix G3 等系列,及螢幕、鍵盤、滑鼠等周邊產品。

在規格上,華碩表示,二合一電競筆電 ROG Flow Z13 最高搭載英特爾 Core i9-12900H 處理器、輝達 GeForce RTX 3050 Ti 顯示卡,整體僅 1.1 公斤、1.2 公分,為超輕薄機設計,雙螢幕電競筆電 ROG Zephyrus Duo 16 則採用 16 吋螢幕,最高搭載超微 Ryzen 9 6000 系列處理器、輝達 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 顯示卡。

宏碁也宣布推出一系列新款電競筆電,包含 Predator Triton 500 SE、Predator Helios 300、Acer Nitro 5 系列等,三款新機皆搭載英特爾第 12 代 Core 處理器、輝達 GeForce RTX 30 系列筆電顯示晶片,其中 Acer Nitro 5 也可選擇搭載超微 Ryzen 6000 系列處理器。

宏碁指出,三款機型都將附帶一個月的 Xbox Game Pass,提供玩家從入手第一天起就可以暢玩主打遊戲,此外,宏碁也同步推出 Predator 桌機、顯示器新品,以及新款輕薄筆電 Swift X 系列、AIO 桌機等。

微星同樣在 5 日舉辦 GAMEVERSE 線上發表會,一口氣推出 15 款電競、3 款創作者新筆電,搭載英特爾第 12 代 Core H 系列處理器、輝達 GeForce RTX 3080 Ti 顯示晶片,新品也規劃在台搶先上市,預計本月底開放預購。