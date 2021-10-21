重出江湖！川普宣布成立新社群媒體公司Truth Social 明年第1季開張

美國前總統川普周三 (20 日) 宣布正研擬成立自己的社群媒體，預訂明年第 1 季推出，並將與另一家公司合併後成為上市公司，代表這位遭臉書、推特封殺的名人，可能重新活躍於社群媒體。

根據川普媒體科技集團 (Trump Media and Technology Group) 的新聞稿，新社群媒體名為「Truth Social」，將透過和 Digital World Acquisition 公司合併的方式成為公開上市公司，並規劃未來推出影音隨選 (video on-demand) 訂閱服務。

如果一切照計畫進行，Truth Social 上線時間約比 2022 年 11 月的期中選舉提早半年。

川普多次表示要建立自己的社群媒體公司，但他今年稍早才關閉專門張貼自己聲明的部落格，原因是讀者太少。

川普因在 1 月 6 日國會暴動事件中煽動支持者，而被推特和臉書踢出平台後，之後一直尋求設法重新與支持者連結，以便募款和提高曝光度。目前推特已把川普的帳戶永久封禁，臉書凍結他的帳戶至少兩年，到 2023 年判斷是否仍構成公共安全風險，否則不會恢復。

川普曾預告 2024 年可能再次競選總統，不過至今尚未正式宣布參選。沒了社群平台的川普，這陣子只能發布新聞稿，他常一天發布多則新聞稿，形式類似他的推特發文，內容多半是他個人的造勢活動以及接受友好媒體的訪問。