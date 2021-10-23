川普光環效應 小軟體公司狂飆1600%、SPAC公司多次觸發熔斷

美國前總統川普的新媒體公司計劃借殼上市，吸引一干散戶搶進，特殊目的併購公司 (SPAC)DWAC 周五翻倍上漲，曾參與 2020 年川普連任競選的小型軟體商 Phunware 盤中一度狂飆 1600%，兩家公司都因為交易量和波動性過高，盤中多次觸發熔斷。

可能與川普新媒體公司合併的 Digital World Acquisition(DWAC-US) 繼周四暴漲近 400% 後，周五再漲 107.03%，以每股 94.20 美元作收。DWAC 的交易量和波動性都很大，截至周五下午 13 度遭那斯達克交易所暫停交易。

分析大數據的新創公司 Phunware(PHUN-US) 周五終場也大漲 471.24% 至每股 8.74 美元，盤中一度漲 1600%，上漲是因為網路論壇有人點出該公司曾參與川普的競選連任。

DWAC 和 Phunware 並無業務關聯，目前也未證實 Phunware 會參與開發川普將推出的新社群平台。

名不見經傳的散戶投資人可能是 SPAC 股價大漲的幕後推手，使 DWAC 頗有成為下一檔迷因股的潛力。資料顯示，DWAC 是周四富達經紀平台上交易最活躍的股票，DWAC 當天也是 Reddit 網站 WallStreetBets(WSB) 論壇的熱門關鍵字。在推特上，SPAC 成為熱門話題。

WSB 論壇周五早上最熱門的一則貼文，內容顯示某用戶靠押注 SPAC 一日賺進超過 1 萬美元，文章中還稱川普為「Daddy Trump」，底下吸引 800 多則留言。

川普被指控煽動今年初 1 月 6 日的國會騷亂，今年初遭臉書和推特封殺。他周三宣布將推出自己的社交平台「Truth Social」，並有意讓目前尚未成立的「川普媒體科技集團」(Trump Media & Technology Group，TMTG) 和 SPAC 合併，以成為公開上市公司。

TMTG 在聲明稿中說，公司成立的任務是「打造可以對抗自由媒體財團的競爭者」，並回擊那些用自己權力讓美國反對者噤聲的矽谷「科技巨頭」。