〈新股IPO〉環保運動鞋商Allbirds掛牌上演蜜月行情 收盤漲逾90%

環保概念運動鞋製造商 Allbirds(BIRD-US) 周三（3 日）上市開啟蜜月行情，掛牌交易首日飆漲 92.60%，估值約 41 億美元。

Allbirds 以「BIRD」為股票代號交易，首日收在每股 28.89 美元。該公司稍早以每股 15 美元發行 2020 萬股，共募得 3.03 億美元，原本規劃以每股 12 至 14 美元發行 1,920 萬股。

Allbirds 成立於 2015 年，主打永續環保概念，以可再生的天然材料製作鞋子，其羊毛跑步鞋被稱為世界上最舒適的鞋子，而每雙鞋的鞋底「SweetFoam」皆由甘蔗製成，是世界上唯一「負排放」鞋底，如今掛牌上市，希望能吸引注重永續概念的投資人。

Allbirds 聯合創始人兼執行長 Joey Zwillinger 表示，公司的商業模式介於傳統零售商與線上店商之間，雖然截至今年夏季 Allbirds 僅有 27 間實體店，但未來計畫將門市擴增至 100 家。

Allbirds 財務長 Michael Bufano 表示，公司約有 25% 的業務來自實體店，並認同透過拓展實體店增加新客源是能提升公司獲利的方式。

根據 Allbirds 提交給美國證券交易委會（SEC）文件，該公司在 2019 年淨損為 1,450 萬美元，去年進一步擴大至 2,590 萬美元。在截至 9 月 30 日年的過去三個月內，Allbirds 預計淨損將收窄至 1,500 萬到 1,800 萬美元之間，去年同期淨損為 700 萬美元。摩根士丹利、摩根大通與美銀證券為此次 Allbirds 上市承銷商。

本周掛牌上市踴躍

除 Allbirds 外，本周還有十幾家公司將掛牌上市，包括個人理財網站 NerdWallet、保健食品公司 The Real Good food Company 以及生技公司 MDxHealth SA。

其中本周一上市的中國生科公司 LianBio(LIAN-US) 首日重挫 14% 、跌破每股 16 美元發行價，另一家周三上市的商業抵押房地產投資信託公司 Claros Mortgage Trust(CMTG-US) 表現差強人意，終場下跌 8.85% 至每股 17 美元，守住 16.14 美元開盤價。