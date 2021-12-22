〈金管會報告搶先看〉公司治理3.0聚焦5大主軸 營造健全ESG生態體系

金管會主委黃天牧明 (23) 日將赴立法院財委會就「如何落實『公司治理 3.0－永續發展藍圖』」進行專題報告，黃天牧於報告中指出，將以「強化董事會職能」等 5 大主軸為中心，營造健全永續發展 (ESG) 生態體系。

為持續深化我國上市櫃公司治理，營造健全永續發展 (ESG) 生態體系，金管會於去 (2020) 年 8 月 25 日發布「公司治理 3.0 - 永續發展藍圖」，以「強化董事會職能，提升企業永續價值」、「提高資訊透明度，促進永續經營」、「強化利害關係人溝通，營造良好互動管道」、「接軌國際規範，引導盡職治理」及「深化公司永續治理文化，提供多元化商品」等 5 大主軸為中心，合計 39 項具體推動措施，以 3 年為期推動。

在強化董事職能部分，金管會已修正相關規章，強化董事多元化及獨立董事獨立性之資訊揭露、擴大全體上市櫃公司應設置公司治理主管、提供多元化的董事進修規劃等。

未來將強制要求上市櫃公司獨立董事席次，自 2024 年起不得少於董事席次之三分之一、獨立董事半數以上連續任期不得逾三屆等。另將訂定獨立董事及審計委員會行使職權參考範例、修訂上市櫃公司治理實務守則導入企業風險管理機制，引導企業重視風險管理及永續經營。

提高資訊透明度部分，考量國際重視 ESG 相關議題，為進一步提升我國上市櫃公司 ESG 相關資訊揭露，已督請證交所及櫃買中心修訂相關規章，要求實收資本額達 20 億元的上市櫃公司，自 2023 年起應編製並申報永續報告書，及擴大永續報告書應取得第三方驗證之範圍，包括金融業及化工業。

財務資訊揭露部分，依實收資本額分階段推動上市櫃公司應於年度終了後 75 日內公告前一年度自結財務資訊，自 2024 年起全體上市櫃公司適用，另要求實收資本額達 100 億元的上市櫃公司，自 2023 年年度終了後 75 日內公告前一年度財務報告。

為與國際接軌，明年將參考國際規範 (TCFD 及 SASB)，強化上市櫃公司永續報告書揭露並訂定參考範例，另為強化審計品質，將訂定會計師及審計委員會審計品質指標指引。

至於「強化利害關係人溝通，營造良好互動管道」方面，為強化上市櫃公司股東會運作，已修訂相關規章，要求上市櫃及興櫃公司的股務事務委外辦理者不得收回自辦，並督請集保結算所自明年起，定期辦理股務機構的評鑑制度。

另要求上市櫃公司自今年及明年起，每日召開股東常會家數上限分別調降為 90 家及 80 家，並要求實收資本額 100 億元或外資持股 30% 以上的上市櫃公司自明年起應提前上傳股東會議事手冊及年報，以保障股東參與股東會的權益。

此外，金管會指出，亞洲公司治理協會 (ACGA) 於今年 5 月 20 日正式發布 2020 年最新公司治理評比排名，我國排名第四，僅次於澳洲、香港及新加坡，排名為歷年最佳，顯示我國在推動公司治理改革已受外界肯定。

為爭取更佳成績，金管會已參考 ACGA 提出的相關建議及國際較佳實務作法，擬訂相關改善措施，包括：強化年報有關 ESG、獨立董事專業性及獨立性的資訊揭露，薪酬政策的透明度等。另為強化關係人交易，已研訂相關規定，要求關係人交易應提股東會討論，並督請證交所訂定關係人交易指引，以強化關係人交易的管理。另將發布年報審閱、機構投資人盡職治理資訊揭露及公司治理評鑑等報告，以進一步推廣我國公司治理成效。

黃天牧表示，當全球經濟在疫情之後的復甦過程中，我們更體認到永續發展迫在眉睫，為營造健全永續發展生態體系，金管會將持續因應國際發展趨勢及我國實務需求，持續推動各項措施，期望帶動資本市場及企業永續發展。