我12月CPI年增幅連5月衝破2% 全年CPI創13年最大增幅

主計總處今 (6) 日公布 12 月消費者物價總指數 (CPI) 年增幅達 2.62%，為連續第 5 個月衝破 2% 通膨警戒線，惟已較上月略跌 0.21%，而去年全年 CPI 平均漲 1.96%，儘管低於 2%，仍創下 13 年來最大漲幅。

主計總處說明，12 月 CPI 年增幅連續第 5 個月突破 2%，主要是因國際油價居高，加上水果、外食費、機票、房租、娛樂服務、肉類和家庭用品價格均上漲所致；若扣除蔬菜水果，漲 2.23%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI)，漲 1.84%。

圖表：主計總處提供。

七大類中，以交通及通訊類漲 5.08% 最多，主要是因油料費上漲 19.55%，機票價格也漲 14.08%，惟通訊設備價格下跌 6.31%，抵銷部分漲幅。

食物類也漲了 4.23%，反映主因水果受天候遞延影響，價格上漲 21.61%，加上蛋類、肉類、蔬菜和外食費分別漲 11.75%、5.49%、3.36% 和 2.39%。

而隨著國旅需求回溫，加上去年部分業者降價促銷，降低比較基期，旅館住宿費和國內旅遊團費分別上漲 5.15%、1.78%。

同時，成衣價格上漲 1.76%，住宅維修費、家庭用品和房租分別上漲 6.26%、2.43% 和 1.01%。

圖表：主計總處提供。

若按商品性質別觀察，商品類上漲 3.76%，其中，非耐久性消費品 (含食物及能源等) 漲 5.43%，而運輸費漲 7.26%。

整體來看，民生必需的食衣住行可說是全面喊漲，即便台灣央行和主計總處認為國內物價漲幅尚處合理範圍，無通膨疑慮，民眾對於荷包縮水的感受還是很深。

與鄰近國家相比，前 11 月我國 CPI 漲 1.91%，南韓漲 2.4%，新加坡漲 2.2%，中國漲 0.9%，日本跌 0.3%。