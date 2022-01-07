桃機群聚下修為11例 第三劑疫苗接種間隔時間縮至12週

國內今 (7) 日新增境外移入 58 例，不過，桃園機場本土群聚案下修為 11 例，指揮中心表示，由於先前公布的防疫計程車司機基因定序不同，因此排除為群聚；由於 Omicron 變異株正威脅本土社區，衛福部 ACIP 決議，第三劑疫苗接種間隔時間從 5 個月縮短為 12 週，以提升個人及群體免疫力。

針對桃機群聚案，指揮官陳時中說明，目前已由原先最早確診的指標個案 (案 17230)，轉移至 (案 17307)，該個案為 5 日確診的機場清潔人員，與另一名確診者 (案 17238) 都在行李轉盤附近服務，時間上雖無重疊，但研判是在洗手間內被傳染。

陳時中表示，從發病日、N 抗體與 Ct 值來看，研判案 17307 是傳播鏈的中心，是最早的個案；清潔人員染疫後，疑似再經由 2 條通勤巴士傳播，但還要進一步做基因定序，才能確定傳染途徑。目前確診者中有 4 人已經檢出 Omicron 變異株。

此外，先前確診的防疫計程車司機，因為與其載過的確診者的 S 基因相同，因此排除為桃機群聚事件，但仍須等全基因結果出來才能定案。

時序接近農曆過年，大批民眾提前返台進行隔離，今天境外移入高達 58 例，其中美國多達 35 例。指揮中心表示，經傳染病防治諮詢會預防接種組 (ACIP) 決議，已接種兩劑 COVID-19 疫苗且間隔滿 12 週 (84 天) 以上的滿 18 歲民眾，應儘速接種 1 劑追加劑，以提升免疫保護力。

指揮中心指出，以 mRNA 疫苗 (如莫德納、BNT) 或蛋白質次單元疫苗 (如高端) 完成基礎劑的民眾，追加劑可選擇接種 Moderna(半劑量)、BNT、高端或 AZ 疫苗；若以 AZ 完成基礎劑的人，追加劑可選擇接種 mRNA 或蛋白質次單元疫苗。