國發會：今年CPI可控制在2%以下 供應鏈瓶頸下半年改善

國發會今 (6) 日報告「2022 經濟情勢」，看好台灣出口暢旺，整體實質輸出估成長 3.39%，實質民間消費將成長 5.36%，主要機構預測台灣經濟成長率介於 3%-4.15%；至於外界關心的通膨議題，國發會指出，今年應該可以控制在 2% 以下，而供應鏈瓶頸問題，看起來下半年會明顯改善，對國際大宗物資價格回穩有所幫助。

展望 2022 年，國發會經濟發展處長吳明蕙於政院院會後記者會上說明，受惠內需消費動能回溫、國內外廠商持續投資台灣，以及全球數位轉型趨勢延續等挹注下，即使去年高基期，主計總處仍預估經濟成長可望達到 4.15%，台綜院與中央銀行同樣預測全年 GDP 有機會保 4。

吳明蕙指出，國發會預估整體實質輸出將成長 3.39%，主要因傳產業終端需求擴增、業者設備投資提升，帶動機械、金屬、塑橡膠等產品訂單、出口持續成長；電子業也因新興科技應用攀升，半導體等高科技產品接單、出口持續暢旺。此外，隨著疫情趨緩、工資調升，消費力提升，實質民間消費將成長 5.36%。

國發會副主委高仙桂表示，對於台灣今年消費者物價指數 (CPI)，國內外經濟機構均認為可以守住 2% 的通膨警戒線，各機關估值介於 1.1% 至 1.9%，其中，主計總處預估今年 CPI 年增率會到 1.98%。

高仙桂說明，全年 CPI 會有這樣的預估主要有幾大理由，首先，主因是原油價格上漲，另外就是因疫情導致空運運輸費上漲，以及天氣關係導致蔬果價格上漲，不過，根據美國能源局 (EIA) 預估，布蘭特原油價格高峰落在去年第 4 季，每桶 82.1 美元，今年應該會逐季下降，第 4 季掉到 67 美元。因此，今年首季我們就可以看到原油供需呈現反轉現象，對國內物價的衝擊就會減緩。

高仙桂指出，至於外界關心的供應鏈瓶頸，包括塞港、缺櫃、運費上漲問題，事實上，根據國內外機構預測，今年將會逐步舒緩，但還是要看疫情影響，看起來確定下半年會明顯改善，這方面對國際大宗物資價格回穩會有幫助。