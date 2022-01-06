聯合國：2021全年全球糧價指數平均創近10年來高點

聯合國糧農組織 (Food and Agriculture Organization，FAO)6 日 (週四) 公布最新數據，追蹤全球交易最熱絡糧食大宗商品國際價格的「FAO 糧食價格指數」(FAO Food Price Index，FFPI) (2014~2016 年 = 100)2021 年 12 月平均達 133.7 點、較前一個月下降 1.2 點 (0.9%)，比 2020 年 12 月增加 25.1 點 (23.1%)。全年平均則創下近 10 年來高點。

FAO 糧食價格指數走勢 (圖擷取自聯合國糧農組織官網)

2021 年 12 月的查價項目當中除了乳製品外，其他項目的前月比均出現下降，植物油和砂糖的價格下降較多。2021 全年的 FFPI 平均點數報 125.7 點，較 2020 全年平均高出 27.6 點 (28.1%)，是 2011 年 (131.9 點) 以來的高水準，所有査價項目均大幅高於 2020 年。

FAO 糧食價格指數 (圖擷取自聯合國糧農組織官網)

以品項來看，2021 年 12 月份穀物價格指數平均為 140.5 點、月減 0.6%、年增 20.7%，當中小麥價格下跌，而玉米價格則進一步走強，高粱價格也有所上漲，大麥價格略有下降，稻米價格略有鬆動。2021 全年的穀物價格指數平均為 131.2 點，年增 27.2%，達到 2012 年以來的年度最高平均值。

12 月肉類價格指數平均為 111.3 點、前月比變化不大、年增 17.4%，禽肉及羊肉價格出現下跌，豬肉價格連續 6 個月下滑。2021 全年的肉類價格指數平均為 107.6 點，年增 12.7%，其中羊肉漲幅最大、其次為牛肉和禽肉，而豬肉價格略有下降。

12 月乳製品價格指數平均為 128.2 點、月增 1.8%、年增 17.4%，奶油和奶粉的國際報價持續上揚，乳酪價格因西歐產量增加而略有下降。2021 全年的乳製品價格指數平均為 119.0 點、年增 16.9%，亞洲需求增加明顯。

12 月植物油價格指數平均為 178.5 點、月減 3.3%、年增 36%，棕櫚油和葵花籽油的價格走弱，大豆油和菜籽油價格維持平穩。2021 全年的植物油價格指數平均為 164.8 點、年增 65.8%，創年度歷史新高。

12 月砂糖價格指數平均為 116.4 點、月減 3.1% 創下近 5 個月新低、年增 33.6%。2021 全年的砂糖價格指數平均為 109.3 點、年增 37.5%，創 2016 年以來的最高值。2021 全年的全球砂糖需求增加，加上巴西減產的懸念等，都支撐了砂糖行情。

食用農產品價格指數走勢 (圖擷取自聯合國糧農組織官網)