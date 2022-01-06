全球智慧手錶保持雙位數成長 2023年出貨估達1.63億支

全球智慧手錶需求逐年成長，近年更因疫情影響，廠商擴大將血氧、心電圖等醫療數據監測導入其中，研調機構 DIGITIMES Research 認為，隨著醫療監測功能逐漸從高階機款向下滲透至入門產品，全球智慧手錶出貨可望維持年增雙位數成長，估 2023 年出貨將達 1.63 億支。

DIGITIMES Research 統計，2021 年全球智慧手錶出貨量將達約 9680 萬支，年增 28.6%，隨著醫療數據功能導入入門產品後，2022、2023 年出貨量都將超過億支，各達約 1.25、1.63 億支，年增率達 29.3%、30.6%。

全球前四大智慧手錶分別為蘋果 (AAPL-US)、三星、華為、小米等，DIGITIMES Research 認為，蘋果未來產品功能開發方向，將著重顯示表現、用電管理，其中又以續航力為 Apple Watch 開發重點，同時因應戶外運動使用，開發支援五大衛星定位系統、防塵規格等。

由於目前蘋果仍拿下全球智慧手錶龍頭地位寶座，近期新機種也擴大導入血氧、心電圖功能，市場看好，台廠主力代工廠鴻海 (2317-TW)、仁寶 (2324-TW) 等營運都可望受惠。

其他品牌方面，DIGITIMES Research，三星自 Galaxy Watch 4 Series 起改支援 Wear OS 有利後續出貨增長，而新開發的 BioActive 感測元件也可進一步分析身體組成數據如體脂率等，將可更貼近一般消費者生活型態需求。

華為除使用機海戰術外，也進一步將產品設計聚焦在運動管理上，力拚成為中國版的 Garmin，小米則透過旗下小米手錶、紅米手錶擴大搭載血氧偵測、GPS 等功能，積極打入新興市場，預料也將帶動全球智慧手錶出貨量成長。