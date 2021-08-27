Q2全球智慧手錶出貨年增27% Apple Watch用戶數突破1億大關

研調機構 Counterpoint Research 26 日 (週四) 公布最新調查數據，Q2 全球智慧手錶總出貨量年增 27%，市占龍頭仍是蘋果 (AAPL-US)Apple Watch ，但由於售價不到 100 美元的低價產品在印度等處攻城掠地，導致 Apple Watch 市占率下降至 28%。

2021 年 Q2 全球智慧手錶銷售排行前五名當中，光是蘋果去 (2020) 年 9 月推出的 Apple Watch Series 6 就囊括第一、二、四名。而 Apple Watch 的用戶人數，也在 2021 年 Q2 正式突破 1 億大關。

Counterpoint Research 分析師 Sujeong Lim 表示，蘋果用戶購買 Apple Watch 的比率相當高。此外，1 億多名 Apple Watch 的用戶當中，美國用戶超過半數，美國果粉的黏著率 (Attach Rate) 逼近 30%。

排行榜上第三名是南韓三星電子 (005930-KR) 的 Galaxy Watch Active2，該公司在 8 月時另外推出採用 Google Wear OS 的全新智慧手錶 Galaxy Watch4。第五名是中國小天才 (XTC) 的兒童用智慧手錶 imoo Z6-4G。

另一方面，價格不到 100 美元的智慧手錶當中，許多提供監測心跳等功能，反映出消費者重視健康。這類售價不到 100 美元的低價產品 Q2 銷量較去年同期猛增 547%。