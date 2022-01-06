泰金-KY去年營收13.55億元創新高 今年將再雙位數成長

家飾鑄件廠廠泰金 - KY (6629-TW) 去年第四季營運轉佳，單月營收均跨越 1.2 億元，2021 年全年營收 13.55 億元創新高，年增率 7.13%，將推升全年獲利一併改寫新高，泰金 - KY 預估，2022 年營收還將有雙位數成長。

泰金 - KY 公布 2021 年 12 月營收為 1.19 億元，月減 8.73%，年增 8..87%，第四季營收為 3.71 億元，創歷史次高，季增 34.27%，年減 3.04%，2021 年全年營收 13.55 億元創新高，年增率 7.13%。

泰金 - KY 董事長許大進先前法說會中指出，2022 年成長動能來自窗飾、衛浴產品及水五金壓鑄件出貨成長。

許大進指出，泰金 - KY 開發水五金壓鑄件，已在去年 12 月開始出貨，2022 年第一季還有另一新客戶開始交貨，水五金產品將是 2022 年出貨重要動能之一，預估 2022 年水五金產品占泰金 - KY 營收將達 7%。

泰金 - KY 2020 年擬與成霖 (9934-TW) 合資在在泰國成立水五金廠，後來因疫情及雙方營運看法有差異，造成合作告吹，但泰金 - KY 仍以本身的鋅壓鑄生產實力獨力切入此產品領域，陸續獲客戶下單，並已開始出貨。

泰金 - KY 也將以中高階衛浴產品，切入既有的美系大型裝修連鎖客戶通路，預計今年中正式發表產品。

泰金 - KY 2021 年前三季稅後純益 1.72 億元，每股純益 4.83 元，在第四季原物料價格平穩下，法人估全年稅後純益將優於去年。

以泰金 - KY 現有產能將可支持全年營收達 17 億元，預估今年資本支出將以產能去瓶頸為主，並未有大幅增加資本支出金額的規劃。