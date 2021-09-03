小米拿下穿戴設備龍頭 但蘋果站穩智慧手錶市場更勝一籌

根據研調機構 Canalys 數據，2021 年第二季小米成為穿戴設備市場龍頭，不過這當中的智慧手錶市場仍由蘋果以超過 3 成市占率領先群雄。此外整體趨勢顯示，智慧手錶市場正在成長，而一般穿戴設備則正萎縮。

Canalys 表示，2021 年第二季全球穿戴設備市場總出貨量達 4090 萬支，年增 5.6%。該市場包含如 Apple Watch 的智慧手錶，以及一般規格穿戴手環，如 Fitbit 或小米手環 6。

研調數據顯示，小米憑著新品小米手環 6 ，第二季出貨量超越蘋果、拿下穿戴設備市場龍頭寶座，小米總出貨量達 800 萬支，市占率 19.6%；蘋果出貨量 790 萬支，市占率 19.3%。

整體穿戴式廠各家品牌出貨量 (圖: Canalys)

蘋果出貨成長速度明顯優於小米，前者出貨量較去年同期成長 29.4%，而小米僅成長 2.6%。

而在智慧手錶終端市場，主打高階穿戴設備的蘋果已站穩腳跟。蘋果第二季以 31.1% 的超高市占率穩坐龍頭。華為以 9% 市占率位居第二，隨後為 Garmin，市占率 7.6%。小米居於老四，不過正以 272% 的年增速追趕。

智慧手錶終端市場市占分布 (圖: Canalys)

Canalys 表示，第二季一般穿戴手環市場出貨量較去年同期下滑 23.8% 至 1550 萬支，而智慧手錶市場快速成長，出貨量年增 37.9% 至 2540 萬支，智慧手錶占整體市場的比率達到 62%。