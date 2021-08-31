蘋果智慧手錶續居品牌之冠 台組裝廠受惠

全球穿戴式裝置需求回溫，研調機構 Strategy Analytics 統計今年上半年全球智慧手錶出貨量達 1810 萬支，年增 47%，已重回疫情前水準，其中，蘋果 (AAPL-US) 續居首位，拿下 52.5% 市占，市場看好，蘋果將在 9 月或 10 月推出新一代 Apple Watch Series 7，主力組裝廠鴻海 (2317-TW)、仁寶 (2324-TW) 等可望受惠。

Strategy Analytics 統計，第二季蘋果智慧手錶出貨量達 950 萬支、年增 46%，三星、Garmin 則居次，分別出貨 200 萬支、150 萬支，年增率也達 54%、25%，整體智慧穿戴裝置出貨達 1810 萬支、年增 47%。

市占方面，蘋果第二季仍居智慧穿戴龍頭地位，拿下 52.5% 市占率，三星、Garmin 則各拿下 11%、8.3% 市占率。

Strategy Analytics 分析，智慧穿戴裝置近年在健身設備、個人健康需求支撐下，需求回到疫情前水準，展望下半年，各大品牌廠積極備戰第四季聖誕購物旺季，包含三星推出 Galaxy Watch 4、蘋果也計畫發表新款 Apple Watch Series 7，都有助刺激需求成長。

隨著蘋果新款智慧手錶即將發表，市場看好鴻海、仁寶等主力代工廠下半年動能可望增溫，另一方面，同為組裝廠之一的中國立訊則傳出因產品不合格被退貨，對此，立訊官方回應，消息不屬實，僅量產過程中有個別廠區因上下游供應商供料問題出現臨時性調整。