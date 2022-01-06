三利多挹注股市多頭 投信看好中小型股跑贏大型股

全球成長動能不墜，替股市多頭持續添薪柴，保德信投信表示，在經濟成長動能、薪資與需求面增長前提下，預估將有利於股市多頭走勢，其中又以中小型股漲勢可望超越大型股，漲幅可望較大型股多出一倍之多。

PGIM 保德信全球中小基金經理人江宜虔表示，最新 FOMC 聲明顯示，預期 2022 年聯準會將升息 3 碼，同時也調升 2022 年實質經濟成長率從 3.8% 升至 4.0%。

江宜虔說，升息反映景氣成長，以 1999 年以來歷經三次升息循環分析，首次升息後一年，美股皆有不錯的表現，代表小型股的羅素 2000 指數更有 9.4% 至 21.3% 不等的亮眼漲幅，且漲勢相較同期間大型股指數 S&P500 明顯勝出

回顧過去 20 年來全球小型股成長動能強勁，累積報酬高達 594.8%，漲幅勝出大型股的 419%，然而過去五年全球股市資金多聚焦在大型類股，2016 年以來全球指數大漲超過 100%，然同期間全球小型指數僅上漲 81.9%。

江宜虔指出，此時布局中小型股不僅具有基期較低的優勢，有望參與未來的補漲潛力，且在全球經濟成長趨勢延續下，更有利中小型股成長動能。

江宜虔分析，小型股通常與內需具有較高連動度，由於中小型企業多為國內內需型產業，不僅受到國外的風險影響較低，在面對供應鏈短缺時，能透過轉向國內供應鏈的支持，更加凸顯利基。

此外，在通膨環境之下，「調薪」已經成為現在進行式，世界大型企業聯合會 (The Conference Board) 針對各行業 229 家美國公司調查顯示，2022 年平均加薪預算增加 3.9%，反映出美國就業市場出現結構性好轉，個人可支配所得持續增加，將有利全球內需及外銷產業向上。

江宜虔認為，經歷數年大型股領漲後，布局中小型企業能分散風險，同時掌握成為未來龍頭企業的機會，建議投資人挑選產業、國家分散布局之中小型股基金，有助於降低整體投組波動。