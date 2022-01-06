2021年基金最大贏家 台股及科技表現頂呱呱

2021 年是股票型基金豐收的一年！雖然受到變種病毒侵襲、全球通膨快速升高、美國可能加快緊縮貨幣政策，以及中國房地產龍頭違約等因素干擾，全球大部份國家股市去年仍迎來不錯的漲勢，不少股市指數甚至在 2022 年開春持續衝高。「鉅亨買基金」表示，無論從短期或長期角度來看，台股基金與科技基金表現居前的機率較高且累積報酬率驚人，不僅適合長期分批佈局，也能克服短期可能因為聯準會調整貨幣政策而帶來的股價波動。

根據「鉅亨買基金」的統計，2021 年表現最好的前 10 個分類都是股票型基金，其中，表現前五名分別為台灣中小型股票、台灣股票、美國房地產股票、越南股票與資訊科技股票，平均漲幅介於 30% 至 50% 間，不只超越全球股票指數的 16.8%，也比全球表現最強的越南股市 37.4% 的漲幅還高，展現基金經理人的操盤能力。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，回顧過往 5 年，可發現很少有基金分類能持續表現居前。少數例外就是資訊科技股票與台灣中小型股票，過去 5 年中有 4 年的表現居理柏環球分類的前 10 名。其次是台灣股票、大中華股票與中國股票，過去 5 年中有 3 年的表現居所有分類的前 10 名。若將時間拉長至 10 年，資訊科技股票與台灣中小型股票的平均累積報酬率高達 435% 與 383%，表現為理柏環球分類中的冠亞軍。其後的台灣股票、越南股票與美國股票長期績效也同樣出色，10 年累積報酬率接近 300%。無論短期或長期，資訊科技股票與台灣中小型股票都是最大贏家。

展望 2022 年，張榮仁表示，不管疫苗還是自然免疫哪個更有效，疫情對全球經濟與各類資產的衝擊有望持續降低。隨著生活回復正常，通貨膨脹率的關注重點也會從商品轉向服務端，包括離自然失業率還有多遠？薪資增速是否加快並成為通貨膨脹率升高的新原因？這些都是 2022 年更為重要的課題。這兩個問題的答案將決定聯準會何時升息，並透過無風險利率牽動所有風險資產的價格。

不過，張榮仁認為，美國通貨膨脹率與政策利率長達 30 多年的下行趨勢已經結束，預期未來兩者都會緩慢的回到更高水平，建議投資人除了以股多於債的佈局策略外，也應將抗通膨資產納入資產配置中。