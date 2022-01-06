矽力-KY打入跌停 創個股單日跌點第二大 僅次大立光

美國聯準會 (Fed) 擬加速並提前升息，超乎市場預期，美股尾盤隨即大跌，台股今 (6) 日開盤也重挫，高價股更隨著資金撤離高風險資產，股王矽力 - KY(6415-TW) 今 (6) 日 10 點前就亮燈跌停、暴跌 490 元，創下個股單日跌點次高紀錄，僅次 2018 年的大立光 (3008-TW) 一天跌掉 505 元。

Fed 指出，有鑒於目前經濟、勞動市場與通膨前景，決策官員普遍認為有必要提前或加速升息，最快可能在 3 月啟動升息，同時也開始討論縮減目前約 8.7 兆美元的資產負債表，美債殖利率也一舉躍升至 1.7% 以上。

股王矽力自去年以來，受惠電源管理晶片 (PMIC) 需求強勁，營收、獲利均大幅成長，外資也看好，在晶圓供給持續短缺下，PMIC 賣方市場不易改變，也有助矽力今年營運再創高，預計今年每股純益 80 元起跳。

以矽力今日開盤價 4920 元計算，本益比約 62 倍，明顯高於前任股王大立光不到 20 倍的水準，但隨著資金撤出，盤中亮燈跌停，本益比也降至 55 倍，單日市值蒸發 462 億元。

千金股除大立光小漲，其餘一片慘跌，譜瑞 - KY(4966-TW)、AES-KY(6781-TW)、富邦媒 (8454-TW)、祥碩 (5269-TW)、聯發科 (2454-TW)、緯穎 (6669-TW) 跌幅皆達 2% 以上、約 50 元起跳。