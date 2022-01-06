〈美股盤後〉Fed紀要鷹聲嘹亮 那指尾盤急殺收黑逾3%

2022 年第三個交易日，儘管有小非農之稱的 12 月 ADP 就業數據遠優預期，美股主指週三 (5 日) 早盤漲跌不一，隨著聯準會 (Fed) 尾盤公布鷹派會議紀要後，債市遭逢拋售，四大指數急速下殺，科技股哀鴻遍野，道瓊紅翻黑，收跌近 400 點，台積電 ADR 崩近 5%，那指與費半挫逾 3%。

聯準會週三釋出上月聯邦公開市場委員會 (FOMC) 紀要，美國勞動力市場「非常緊俏」，暗示可能不得不提前升息。討論了在首次升息後不久將開始縮減資產負債表。根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，聯邦基金利率期貨投資人預測聯準會於 3 月升息機率提高至近 70%。

富國銀行週三警告，隨著去年股市強勁上漲後，預測今年市場更趨動盪，預計標普將在夏季回落 10% 左右，投資者應該為未來數月內股市回檔做好準備。

截稿前，根據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據，全球確診數已飆破 2.97 億例，死亡數突破 546 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 92.29 億劑疫苗。

週三 (5 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 392.54 點，或 1.07%，收 36,407.11 點。

那斯達克指數下跌 522.54 點，或 3.34%，收 15,100.17 點。

標普 500 指數下跌 92.96 點，或 1.94%，收 4,700.58 點。

費城半導體指數下跌 129.1 點，或 3.22%，收 3,879.9 點。

標普 11 大板塊一片血染，房地產、資訊科技和通訊服務領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王跌跌不休。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.66%；Meta (原臉書) (FB-US) 下跌 3.67%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 4.59%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.89%；微軟 (MSFT-US) 下跌 3.84%。

道瓊成分股以 Salesforce 領跌。Salesforce (CRM-US) 大跌 8.28%；Nike (NKE-US) 下跌 2.49%；高盛 (GS-US) 下跌 2.17%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 1.83%；Merck (MRK-US) 上漲 2.43%。

費半成分股多慘跌。AMD (AMD-US) 大跌 5.73%；NVIDIA (NVDA-US) 大跌 5.76%；英特爾 (INTC-US) 漲 1.37%；美光 (MU-US) 跌 2.01%；高通 (QCOM-US) 跌 0.39%；應用材料 (AMAT-US) 跌 2.92%。

台股 ADR 僅日月光獨強。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 4.75%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.51%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 3.21%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.43%。

企業新聞

英特爾 (INTC-US) 漲 1.37% 至每股 53.87 美元。吉利汽車母企吉利控股旗下電動品牌 ZEEKR 與英特爾旗下自動駕駛汽車部門 Mobileye 強化戰略合作夥伴關係，目標在 2024 年前推出 L4 級自駕電動車。

特斯拉 (TSLA-US) 下跌 5.35% 至每股 1,088.12 美元。做空機構 Viceroy Research 創辦人 Fraser Perring 週三宣布將再次做空特斯拉，主因是電動車龍頭特斯拉 (Tesla) 市值與 Toyota、福斯間存在價格錯估 (price dislocation)。

超越肉類 (BYND-US) 早盤一度漲逾 6%，接著一路下跌，收黑 5.08% 至每股 58.49 美元。肯德基 (KFC) 宣布下週起將在全美各地分店推出「植物肉炸雞」。

Nikola(NKLA-US) 週三逆轉早盤漲勢收黑 4.26% 至每股 9.88 美元。美國物流公司 Heniff Transportation Systems 計劃從 Nikola 採購 100 輛電動卡車的採購合約。

經濟數據

美國 12 月小非農 ADP 新增就業報 80.7 萬人，預期 38.5 萬人，前值 50.5 萬人

美國 12 月 Markit 服務業 PMI 終值報 57.6，預期 57.5，前值 57.5

華爾街分析

聯準會週三公布最新的會議紀要後，市場已將注意力轉向緊縮的貨幣政策，美股全線收黑，那指創下 2 月以來最大單日跌幅。聯準會將於 1 月 26 日和 27 日舉行利率會議。

Cornerstone Wealth 投資長 Cliff Hodge 稱：「乍看該紀要內容相當鷹派，市場的反應支持這點，事實上，FOMC 官員正在討論更快、更激進地升息，比過去更快地加快縮表速度。」

Lenox Wealth Advisors 投資長 avid Carter 表示：「聯準會非常擔心通膨，這可能讓投資人認為聯準會將在 2022 年大幅收緊貨幣政策，這個會議紀要比先前預期的更為鷹派。」

E*Trade Financial 投資策略董事總經理 Mike Loewengart 表示：「注意聯準會召開利率會議且談到 Omicron 的時間點是在數週前，當時處境與現在非常不同，雖然大多數人預計對經濟的影響有限，但變種病毒是否對抑制通膨產生影響仍有待觀察。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主