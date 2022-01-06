貿聯-KY GDR、ECB完成定價

連接線束廠貿聯 - KY(3665-TW) 今 (6) 日公告，現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證 (GDR) 完成訂價，每單位 8.69 美元、約新台幣 240 元，相較昨 (5) 日收盤價 262 元，折價約 8.4%；第四次海外無擔保可轉債 (ECB) 也完成轉換價定價 300 元，相較昨日收盤價則溢價約 14.5%。

貿聯本次現金增資以發行總股數 1200 萬股參與發行 GDR，每 GDR 將表彰 1 股，發行總金額 1.04 億美元，若加計 ECB 發行總金額 1.25 億美元，貿聯可拿到近 2.3 億美元、約新台幣 63 億元的現金。

據了解，貿聯此次辦理大規模募資計畫，除了支應海外購料資金需求外，由於去年才宣布斥 4.5 億歐元、約新台幣 145 億元，收購德商 LEONI 工業應用事業群 (LEONI Industrial Solutions)，也將產生資金需求。

貿聯現增發行 GDR 將稀釋原股東股權 8.03%；ECB 若以轉換價全數轉換估算，則將稀釋 7.73% 股權，不過，貿聯在今年完成併購後 LEONI Industrial Solutions 後，營收可望因此增加 4-5 成，獲利也將同步增長，將抵銷股本膨脹的影響。

而貿聯 DR 預計 1 月 10 日在盧森堡證券交易所上市；ECB 則預計 1 月 12 日發行，到期日為 2027 年 1 月 12 日。