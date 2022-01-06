權證投資人一定要了解的 權證投資人看多標的TOP5

從 1/5 (三) 市場概況來看，成交量能持續升溫，大盤成交金額達 4,274 億元，權證總成交金額逾 37 億元，皆為近五個交易日最高，認購、認售權證成交金額占比分別為 96.29%、3.71%。觀察投資人現股看多金額排行，以上市櫃電子股最受到資金青睞，前五名依序為 鴻海 (2317-TW)、玉晶光 (3406-TW)、聖暉 (5536-TW)、宏碁 (2353-TW)、南電 (8046-TW)，其中，鴻海看多金額高達 8,549 萬元，大幅超過其他現股標的。鴻海集團旗下工業電腦廠－樺漢 (6414-TW) 於 4 日通過私募普通股決議，美國科技大廠 Google 將成為其第三大法人股東，消息一出即帶動鴻海 5 日股價大漲 5.5 元，以 109 元作收。鴻海 5 日公布去年 12 月合併營收逾 6,606 億元，去年第 4 季合併營收達 1.83 兆元，且由於鴻海為 iPhone 13 Pro Max 獨家組裝代工廠，在市場對 iPhone 13 需求持續強勁下，2022 年第一季營運依然受到看好，推薦投資人可挑選 鴻海群益 18 購 01 (054681)、鴻海群益 17 購 06 (057496)、鴻海群益 17 購 04 (053212)、鴻海群益 17 購 05 (056179)、鴻海群益 17 購 02 (052085) 剩餘天期長且價內 5%~ 價外 20% 之認購權證參與現股漲勢行情。

註：單位萬元；正數代表看多，負數代表看空。

了解更多權證資訊 權民最大網