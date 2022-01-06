中國政府行事難料 新債王、財經名嘴Cramer避開中國股票

CNBC 知名財經節目主持人克瑞莫（Jim Cramer）周三（5 日）表示，由於中國政府行事「不按牌理出牌」，因此完全不推薦投資人購買中國股票，不過「股神」巴菲特的長期事業夥伴孟格（Charlie Munger）、以及有「新債券天王」之稱的岡拉克（Jeffrey Gundlach）對中國股市看法好壞參半。

克瑞莫在 CNBC 訪談節目《Squawk Box》表示，中國國家主席習近平「不喜歡資本主義」，指出這位世界第二大經濟體的領導人「可能是長年來首位極權獨裁者」。

在克瑞莫發表此番言論之際，13F 監管文件顯示，孟格的旗下出版商 Daily Journal 去年第四季將阿里巴巴 ADR 持股大增 99.3%、買進 30 萬股，持股總數累積至 602,060 股。截至今年 1 月 4 日，孟格持有的阿里巴巴 ADR 總值約 7,200 萬美元。

與此同時，DoubleLine 創始人岡拉克本周接受雅虎財經訪問時表示，雖然自己並未在中國投資過，但目前來看中國是無法投資的，鑑於美、中兩國緊張關係與數據可信度，在中國投資存有相當大的風險，認為資產有被沒收可能。

克瑞莫認同岡拉克觀點，並說在中國如此不確定的背景下，即便有再好的理由都不可能考慮投資中國股票，阿里巴巴 (BABA-US)、京東 (JD-US)、百度 (BIDU-US) 或許是不錯的投資標的，但這並不意味著會反映在股價表現上。

上述三家中國公司都在美國上市，但隨兩國關係因政治壓力升溫，看似順風的環境隨時可能轉為逆風。事實上，從去年 12 月中國叫車公司滴滴宣布在美下市轉港股上市，就不難看出中國對企業的干涉。滴滴僅在美國掛牌不到半年。

中國對網路巨頭進行長達數月的監管打擊，並祭出反壟斷措施、數據安全等一系列法律，這些舉措讓投資人驚慌失措，最終造成這些科技股蒸發數十億美元。

克瑞莫說道：「習近平對投資人、企業股東以及認為會威脅到自己政權的富人相當鄙視」。

當談到孟格加碼買進中國股票時，克瑞莫表示，儘管孟格是一位投資高手，但自己就是無法投資中國股票，並一再重申應避免投資。