美股重點新聞摘要2022年01月06日

今日操盤前瞻

Fed 12 月利率會議紀要

中國財新服務業 PMI

美國上週初領失業金人數

Fed 釋出加速升息、縮表訊號 美債殖利率續揚直逼 8 個月高點

美國長債殖利率周三 (5 日) 一度躍升至 1.78%，創去年 4 月以來新高，主因在於聯準會 (Fed) 公布 12 月會議紀要顯示，決策官員正在考慮加速且提前升息，並將開始縮減資產負債表，使美債遭拋售。閱讀全文...

Fed 會議紀要：最早可能 3 月升息 之後開始縮表

美國聯準會（Fed）周三（5 日）公布 12 月會議紀要顯示，在高通膨背景下，最早可能在 3 月開始升息，此外 Fed 也預期在今年開始升息後的某個時間點，開始縮減資產負債表。閱讀全文...

美國 12 月小非農新增就業 80.7 萬人 創 7 個月來最高

ADP 周三 (5 日) 公布美國最新小非農報告，Omicron 變異株來襲之前，12 月美國私營部門新增就業大增 80 萬，較預期翻倍，並創 7 個月新高。閱讀全文...

不只在美國與特斯拉競爭 Lucid 今年開始在歐洲銷售電動車

同樣位於加州的特斯拉 (TSLA-US) 競爭對手、電動車製造商 Lucid (LCID-US) 計劃今年開始在歐洲銷售其汽車。閱讀全文...

亞馬遜向 Stellantis 大量採購電動貨卡 Rivian 地位受動搖股價重挫 11%

亞馬遜 (AMZN-US) 周三 (5 日) 宣布將向汽車大廠 Stellantis 購買電動貨卡，並合作開發車載軟體，使原先獨拿商用貨卡大單的新創 Rivian (RIVN-US) 地位受到威脅，股價重挫 11%。閱讀全文...