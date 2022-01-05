〈美股早盤〉Fed會議紀要發布前夕 美股開低震盪、科技股續承壓

美國公布較預期翻倍的 ADP 就業報告後，美股周三 (5 日) 漲跌不一。截稿前，道瓊工業指數於平盤震盪，那斯達克綜合指數跌 0.57%，標普 500 指數跌 0.2％，費城半導體指數跌 0.67％。美國聯準會 (Fed) 將於稍晚公布 12 月會議紀要，市場關注央行對縮減購債與升息的政策立場。

Fed 即將在台北時間周四 (6 日) 凌晨公布 12 月會議紀要。央行上月於政策會議後表示，官員們決議加快縮減購債速度，提前在 3 月結束疫情期間實施的寬鬆政策，並預期今年將升息 3 次。

繼前 2 日大幅走升後，10 年期美債殖利率周三稍微回穩，截稿前下滑至 1.651％，但仍接近 6 周高點。市場對 Fed 提前升息的押注，近期帶動美長債殖利率攀高，促使科技股在內成長股承壓。

大型科技股周三延續跌勢。截稿前，Alphabet(GOOGL-US)跌 0.5％，蘋果 (AAPL-US) 跌 0.6％，Meta(FB-US)跌 0.75％，亞馬遜 (AMZN-US) 跌近 1％，微軟 (MSFT-US) 跌逾 2％。

經濟數據面，美國 12 月小非農 ADP 新增就業輕鬆超越市場預期，至 80.7 萬人，創下去年 5 月以來最高，顯示越來越多美國人正在重返勞動力市場。去年最後一次的官方非農報告將在本周五 (7 日) 揭曉，市場預計新增就業為 42.2 萬。

個股消息面，超越肉類 (BYND-US) 開盤大漲逾 6％，百勝餐飲集團旗下肯德基下周起將在全美門市推出限時的植物肉炸雞。

阿里巴巴 (BABA-US)、嗶哩嗶哩(BILI-US) 和騰訊 (TCEHY-US) 等中概股齊步下滑，中國市監總局以違反反壟斷法為由，對三家公司各處人民幣 50 萬元罰款。

截至台北時間周三 (5 日)22 時許：

道瓊工業指數上漲 6.48 點或 0.02%，暫報 36806.13 點

那斯達克綜合指數下跌 89.78 點或 - 0.57%，暫報 15537.25 點

標普 500 指數下跌 9.81 點或 - 0.20%，暫報 4783.73 點

費半下跌 27.78 點或 - 0.67%，暫報 3982.00 點

台積電 ADR 下跌 2.75% 至每股 129.74 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.651％

紐約輕原油上漲 1.03％ 至每桶 77.78 美元

布蘭特原油上漲 1.10% 至每桶 80.88 美元

黃金上漲 0.71% 至每盎司 1827.50 美元

美元指數下跌至 96.015

標普 500 指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

超越肉類 (BYND-US) 早盤上漲 6.72％，至 65.76 美元。

在與百勝餐飲集團進行多年測試後，超越肉類 (Beyond Meat) 宣布，下周一起將在全美的肯德基 (KFC) 門市限時供應植物肉炸雞。

Sony(SONY-US) 早盤上漲 3.17％，至 132.62 美元。

Sony 宣布今年春天將成立電動車公司「Sony Mobility」，以推進電動車業務，並在今年的美國消費電子大展 (CES) 上發表旗下第 2 款電動休旅車 Vision-S 02。

Nikola(NKLA-US) 早盤上漲 6.44％，至 10.98 美元。

USA Truck(USAK-US) 宣布與 Nikola 簽訂 10 輛電動卡車的採購合約，此外，周二一份法院申報文件顯示，Nikola 放棄了對特斯拉提出的 20 億美元專利訴訟。

今日關鍵經濟數據：

美國 12 月小非農 ADP 新增就業報 80.7 萬人，預期 38.5 萬人，前值自 53.4 萬人下修至 50.5 萬人

美國 12 月小非農創去年 5 月以來最佳 (圖：Zerohedge)

台北時間 22:45 公布美國 12 月 Markit 服務業 PMI 終值，預期 57.5，前值 57.5

台北時間 22:45 公布美國 12 月 Markit 綜合 PMI 終值，前值 56.9

台北時間 23:30 公布上周 EIA 原油庫存增減數，預期 - 270 萬桶，前值 - 357.6 萬桶

華爾街分析：

渣打銀行 (Standard Chartered) 全球 G10 外匯研究主管 Steve Englander 表示，先前我們認為 Fed 最快 2022 年中才會把升息擺上檯面，現在他們似乎已就加快 Taper 與升息步調達成共識，不過，我們不認為通膨動態會支持 Fed 繼續升息。

PineBridge Investments 投資組合經理 Hani Redha 預計，隨著貨幣與財政支持慢慢退場，今年增長力道將有所放緩，市場將被迫自力更生，這並非災難，但可能會對各國央行的行動造成阻力。

CFRA Research 首席投資策略師 Sam Stovall 指出，對於今年升息的預期，將使科技股承受更大壓力，投資人將繼續撤離成長股並朝向價值股輪動。

花旗集團 (Citigroup) 分析師預計，受強勁企業獲利支撐，標普 500 指數將在 2022 年底達到 5100 點。