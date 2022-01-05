美債殖利率驚驚漲 科技股重新估值壓力大

市場對美國聯準會 (Fed) 自 5 月開始至少升息 3 次的預期越來越高，使美債殖利率自元月一開始就連漲二日。殖利率上行也使熱門科技股遭到拋售，估值將受到更大的壓制。

5 年期美國公債殖利率一度上漲 4 個基點至 1.395%，為 2020 年 2 月 20 日以來的最高；10 年期和 30 年期公債殖利率觸及盤中高點，繼周一企業發行 110 億美元的公司債後，周二又有 14 家企業發行投資級公司債，規模超過 200 億美元。

美債殖利率大漲，歸因於去年年底長達三周的沉寂後，市場連續二日迎接大量公司債的發行，而新債供應量超過市場預期。雖然 Fed 貨幣政策轉鷹與通膨上升，為殖利率帶來上漲壓力，但交易員認為這些因素對市場而言並非新聞。

市場分析師指出，利率連續揚升，恐對科技類成長股的估值構成更大壓制，因為這類公司在經營初期鮮少獲利，市場在進行估值時，會使用債券殖利率將去評估未來收益折現為當前的金額。美債殖利率越高，這些公司未來收益的價值就越低。

此外，美國科技股周二 (4 日) 也因此遭逢賣壓，科技五大天王集體摔落，那指、標普與費半指數收黑。

摩根士丹利策略師 Michael Wilson 表示，今年春季美股估值將全面重新評價。Michael Wilson 進一步指出，隨著寬鬆貨幣退場與經濟成長趨緩，股市的日子將會變得難過。雖然他曾經預期標普 500 在去年將收跌於 4000 點，而現實則是收於 4800 點。

瑞銀的看法也雷同，表示 2022 年上半年，明星科技股將繼續成為市場的主要動能，但將面臨更多監管以至於需要重新估值。

總結而言，在全球央行貨幣緊縮之下，尋找大型成長股的時，應更多關注中小價值股，而不是中小成長股。因大型成長股價格雖然昂貴，但相對於小型成長股而言更為合理。這種相對優異的表現，顯示市場更注重估值，而不是單純從整體指數本益比而定。