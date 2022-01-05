南韓2021年新船接單量翻倍成長 創2013年以來新高

根據南韓產業通商資源部 5 日 (週三) 發布的統計數字，該國 2021 年承接 1744 萬 CGT(修正總噸，Compensated Gross Tonnage) 造船訂單，創 2013 年以來的最高水準。

南韓產業通商資源部指出，2021 年的新船接單量較前年高出一倍以上，即使和疫情前的 2019 年相比也成長了 85%。這顯示南韓造船業已走出低迷，正再度朝著發展方向邁進。

2021 年的全球新船訂單量達 4696 萬 CGT。當中，中國造船業共承接 2280 萬 CGT，占比 48.6%，居龍頭地位；南韓則以 1744 萬 CGT，占比 37.1% 的成績屈居第二。而從以往紀錄來看，南韓 2019 年的占比為 31.2%，2020 年為 34.1%，呈現逐年上揚的走勢。

另一方面，南韓 2021 年所承接的新船訂單當中，高附加價值的船舶高達 1252 萬 CGT，占比 72%；而綠色船舶部分有 1088 萬 CGT，占比 62%。

若以高附加價值的船舶數量來看，在全球 302 艘的新船訂單當中，南韓造船業就拿下 191 艘，占比高達 65%，穩坐龍頭寶座；而載運量 174,000 m3 以上之 LNG 船當中，南韓造船業更奪下 89.3%。

此外，在超級油輪 (VLCC) 的新船訂單當中，南韓占比也高達 88%。而海運行業在運費飆漲的影響之下，1.2 萬 TEU(20 呎櫃) 以上的超大型貨櫃船 (ULCS) 訂單大增，南韓占比達 47.6%。

綠色船舶的訂單方面，南韓占比 64%，在近年來正逐步增長；一路從 2019 年的 57.4%、2020 年的 62.2%，到 2021 年增加到 63.6%。