上半年韓國造船訂單量全球第二 創13年新高

韓國產業通商資源部公布韓國造船業 2021 年上半年承攬全球訂單總量 (2452 萬修正總噸，CGT) 的 44%，達 1088 萬 CGT，較疫情前的 2019 年上半年增長 183%，創下近 13 年來的上半年最高紀錄。

韓國產業通商資源部指出，全球高附加值船舶訂單總量為 1189 萬 CGT，韓國取得其中 61% 的訂單量，約 723 萬 CGT，帶動整體業績成長。該訂單量佔韓國造船廠訂單總量的 66%。

依船舶種類來看，韓國拿下全球大型液化天然氣運輸船 (LNG 船) 全數訂單 (16 艘)，分別承攬全球大型貨櫃輪和超大型油輪(VLCC) 訂單量的 51%(81 艘)和 87% (27 艘)。利用 LNG 等綠色能源的船舶全球訂單量年增 806%，達 480 萬 CGT，而韓國承攬其中的 70.1%。

值得注意的是，韓國上半年的造船接單總量僅次於中國，排全球第二，排名第三的為日本。

(圖片: AFP)

此外，現代重工爆發勞資糾紛，引爆現代重工工會決定將全面罷工持續到 7 月 14 日，同時還進一步決定，7 月 15 日舉行局部罷工，7 月 16 日再度恢復全面罷工。

韓國業界表示，過去 2 年來，現代重工工會曾舉行數次局部性罷工，但對公司生產作業並未造成太大的影響，但如果此次進行長時間的全面罷工，公司的船舶建造日程肯定會出現延期。如果現代重工不能依照合約按時交付船舶，就要向船東繳納違約金，進而造成較大經濟損失。

韓國業界人士指出，自去年下半年以來，現代重工已承接大量新船訂單，造船產線滿載，但這次全面罷工為現代重工船舶生產蒙上巨大陰影。而且，除了勞資關係惡化之外，船用鋼板價格的上漲也成為現代重工的沉重負擔。

