〈觀察〉航商不約而同啟動造船 散裝熱況將較預期更久

BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 本周回跌近 5%,航運股股價也跟著持續回檔,不過,即將進入散裝傳統旺季,除了短期的塞港問題難解,可觀察到,本周正德 (2641-TW) 發布訂購新船的訊息,而擁有國內最大規模散裝船隊的慧洋 - KY(2637-TW) 還將交付逾 10 艘新船,顯然對後市仍看好,才會持續大規模投資。

正德預期,供需達到平衡尚需幾年時間,看航運景氣上揚可維持至 2024 年,董事會通過,將以不超過新台幣約 16.8 億元的金額與 Mitsui & Co., Ltd. 簽約,訂造 2 艘 4 萬噸輕便型高效節能散裝船,將在日本 Shin Kurushima Dockyard Co. Ltd. 建造新船,後續還規劃再造 2 艘 4 萬噸輕便型高效節能船。

慧洋則提到,過去 3-5 年間新造船數量偏低,但疫情過後運量大幅回補、塞港問題難解、美中兩國擴大基礎建設帶動原物料和大宗物資需求,加上國際海事組織 (IMO) 對最新環保法規的碳排放規定將於 2023 年正式上路,屆時,將影響海上約 80% 船舶,使供不應求成為常態。

另外,台航最新公告,將以總金額不超過 5198 萬美元 (約新台幣 14.55 億元) 向日本內海造船添購 1 艘駛上駛下客貨船,儘管並非散裝船,但顯然是在航運市況大好的狀況下營運資金充足,帶動資本支出。

台航也樂觀看待,各國正積極推動基礎建設,散裝熱絡市況可望持續下去。

事實上,據海運諮詢機構統計,目前輕便型新船訂單數增幅已低於 10% 以下,較過去 10 年間各船型運力增幅約 15% 以上明顯偏低,反映過去 2-3 年航商造船意願低落。

然而,隨著環保陸續上路、未來 2 年內新船下水較過去更少,再加上疫情影響航商對東南亞和印度等船員主要來源地的調度,又主要大國刺激基礎建設的財政政策持續,散裝供不應求問題恐較原本市場的預期更久。

因此,正德率先宣布造船,且不排除後續再續造,慧洋未來 3 年還將交付 13 艘環保節能新船,顯然,均提前為長期強勁需求做準備。