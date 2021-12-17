〈美股早盤〉道瓊大跌450點 科技股賣壓重 拖累那指挫逾1%

鉅亨網編譯林薏禎 2021年12月17號22點49分

周五 (17 日) 為美國今年最後一次四巫日，在投資人衡量升息前景和 Omicron 風險後，美股主要指數開盤齊挫。截稿前，道瓊工業指數跌逾 450 點或 1.25%，那斯達克綜合指數跌 1.3%，標普 500 指數跌 1.1%，費城半導體指數跌 0.8％。

升息前景為科技股帶來壓力，那指周四收跌 2.5%，創下 9 月以來最遭單日表現，隨著投資人預期央行將於明年收緊政策，資金持續自成長股流出，大型科技股周五開盤依舊承壓。

截稿前，亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet(GOOGL-US) 和微軟 (MSFT-US) 均跌約 1.7％，Meta(FB-US)跌近 1％，蘋果 (AAPL-US) 跌 0.9％，特斯拉 (TSLA-US) 也跌 0.8％。

市場消化央行消息之際，Omicron 變異株仍在各地迅速蔓延，隨著全美新冠確診病例激增，拜登呼籲民眾應盡快接種加強針，否則恐面臨充斥重症與死亡的冬天。

周五為今年最後一次四巫日，即股票指數期貨與選擇權，以及個股期貨與選擇權的到期結算日，按過去經驗，大宗商品價格容易出現劇烈波動。截稿前，國際油價均跌逾 1.4％。

個股消息面，聯邦快遞 (FDX-US) 開盤漲 7.8％，該公司昨日盤後公布最新財報營收優預期，並上調全年獲利展望；因虧損擴大且預期難達產量目標，電動皮卡新創 Rivian(RIVN-US)開盤大跌 11％。

截至台北時間周五 (17 日)22 時許：

道瓊工業指數下跌 450.36 點或 - 1.25%，暫報 35447.28 點

那斯達克綜合指數下跌 200.45 點或 - 1.33%，暫報 14979.13 點

標普 500 指數下跌 52.45 點或 - 1.12%，暫報 4616.22 點

費半下跌 30.56 點或 - 0.81%，暫報 3735.54 點

台積電 ADR 下跌 0.17% 至每股 116.37 美元

10 年期美債殖利率下跌至 1.399％

紐約輕原油下跌 1.63％ 至每桶 71.20 美元

布蘭特原油下跌 1.61% 至每桶 73.81 美元

黃金上漲 0.50% 至每盎司 1807.20 美元

美元指數上漲至 96.085

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

嬌生 (JNJ-US) 早盤下跌 2.09％，至 169.40 美元。

美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 專家小組表示建議 18 歲以上成年人應優先接種輝瑞 BNT 和莫德納 (Moderna) 疫苗，因成年人在施打嬌生疫苗後，較 18 歲以下未成年族群容易出現嚴重血栓。

Rivian(RIVN-US) 早盤下跌 11.59％，至 96.25 美元。

電動車新創 Rivian 周四公布上市以來首份財報，第 3 季營收 100 萬美元，淨虧損擴大至 12.3 億美元，主要反映車型研發與生產費用增加，受制於供應鏈與電池生產問題，Rivian 料今年難達成產量目標，恐較原先預期少幾百輛。

Cerner(CERN-US)早盤上漲 14.06％，至 90.67 美元；甲骨文 (ORCL-US) 下跌 5.08％，至 97.98 美元。

華爾街日報報導指出，甲骨文正在洽談收購電子病歷公司 Cerner，收購價料約 300 億美元，若進展順利，這將成為甲骨文有史以來最大收購交易案，也是今年規模最大的一筆交易。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

CIBC Private Wealth 首席投資長 David Donabedian 認為，央行的態度並沒有完全消除投資人對通膨的擔憂，若數據顯示通膨仍持續加速增長，央行可能需要在明年初發出更快升息的訊號。

The Leuthold Group 首席投資策略師 Jim Paulsen 表示，隨著 Fed 態度變得更強硬，加上對升息的預期提升，投資人正在降低對成長股的曝險部位。