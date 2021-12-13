明星投資人：投資人應避免持有科技股、加密貨幣

在華爾街已有數十年經驗的明星投資人 Rich Bernstein 呼籲，在當前的市場中，投資人切勿持有泡沫化資產，像是科技股和加密貨幣。

Richard Bernstein Advisors 行政總裁兼投資總監 Rich Bernstein 在接受採訪時表示，科技股以及加密貨幣等部分投資產品存在嚴重的潛在泡沫化現象，主要是由市場充沛的資金所推動。

他認為，如今的資產泡沫，很可能會像是 2000 年代初期那樣對投資人帶來巨大的傷害，估值已經非常高。

Bernstein 也認為加密貨幣是一個重大的問題，表示加密貨幣是史上最大的金融泡沫。他也推測，比特幣很可能會像 2000 年泡沫時期的部分科技股一樣，下跌多達 90%。

截至上週五收盤，比特幣過去一個月下跌了約 30%。不過，今年迄今，仍然上漲了 63%。

這不是 Bernstein 第一次發出類似警告，他在月前就警告，市場正處於他職業生涯中見過的最大泡沫，並建議若是投資人把資金配置在某些熱門標的，像是大型科技股、比特幣、迷因股、長天期美債，應盡快分散投資。

另外，他也警告投資人持有比特幣和其他加密貨幣的行為變得愈來愈危險。不過他也解釋，泡沫不等於市場就要崩盤，而會呈現波動格局。

Bernstein 建議投資人把資金配置到在通膨升溫環境中擁有定價能力的標的，包括原物料、能源等大宗商品，首選投資標的是能源類，他相信油價強勢可持續至明年。