〈CES大展〉現代汽車搶搭元宇宙商機 推機器人遠距遙控

南韓現代汽車 (Hyundai Motor)周二 (4 日) 在美國拉斯維加斯的 CES 大展，向外界披露透過實體機器人與元宇宙的虛擬世界連結的構想，簡單來說，使用者在虛擬世界裡的替身，將可遠距遙控在現實世界中的機器人。

針對虛擬世界建構，現代汽車將與美國微軟 (MSFT-US) 合作。

現代汽車的公司高層在本屆 CES 大展向大眾介紹這個點子，並舉例提到，例如出差在外，將可透過家中的機器人來和寵物互動。更長遠的目標是，可藉由該項技術來體驗，利用虛擬替身來遠距操作火星上頭的機器人。

現代汽車將活用 2020 年從軟銀集團 (SoftBank Group) 手中買下的美國 Boston Dynamics 的機器人技術。

曾在南韓 Naver 擔任技術長、目前於現代汽車服務的宋昌眩表示，雖然當前的元宇宙是虛擬世界，但是透過機器人，在虛擬世界中的行動將可反映在現實世界。

現代汽車的董事長鄭義宣就曾表示，在未來的事業構成當中，汽車、飛行器、機器人的比率，將各占 50%、30%、20%。

鄭義宣當時強調，為了在機器人和個人飛行器這類先進領域站在主導地位，早對手一步展開技術研發是非常重要的。目前該公司為了機器人的研發，已在美國矽谷設有名為「New Horizon Studio」的分支機構，並將趁著元宇宙概念日益普及，努力擴張機器人業務。