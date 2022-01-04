CES主辦方：2022年美國消費電子銷售估放緩

2022 年 CES 大展本周登場前夕，主辦單位美國消費者技術協會 (Consumer Technology Association,CTA) 發布最新預測顯示，今年美國消費電子產品銷售增長率估放緩至 2.8%，遠遜去年表現。

新冠疫情提升大眾對於數位技術的依賴，居家辦公、上課帶動筆電與平板需求大增，進而帶起這 2 年來電子科技產品的銷售熱潮。

然而，CTA 預計，2022 年美國消費電子零售銷售額增幅將較去年顯著放緩，估年增 2.8% 至 5050 億美元，低於去年的 9.6%。其中，軟體和服務成長率將自去年的 11.4%，大幅放緩至 6%，硬體成長率也將自去年的 9%，放緩至 1.8%。

CTA 研究副總 Steve Koenig 援引相關數據指出，2021 年底半導體平均交期達 22 周，2020 年底則僅不到 12 周，顯示硬體業務持續受到運費上漲及晶片缺貨影響。

Koenig 認為，即使美國半導體產業協會 (SIA) 預期，今年全球晶片產量將成長 16%，但建廠才是真正的解決方案，這也是許多晶片大廠如英特爾 (INTC-US)、台積電 (TSM-US)(2330-TW) 和三星正在推進的計畫。

此外，Koenig 透過數據指出，消費者正在提升他們的技術品質，舉例來說，CTA 研究發現 52% 的美國家庭有 4K 電視，高於 1 年前的 36%，筆電用戶也自 28% 增至 38%，使用智慧家電的家庭自 19% 增至 26％，且全美有約 71% 的家庭使用智慧電視，高於 1 年前的 65%。

一年一度的 CES 大展即將在本周三 (5 日) 於美國拉斯維加斯拉開序幕，原先展期為 1 月 5 日至 1 月 8 日，但受疫情影響，Google、AMD、亞馬遜、Meta 在內等廠商均已退出實體展，主辦單位也宣布本屆 CES 將提前 1 天至本周五 (7 日) 結束。