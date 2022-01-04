日本大型超商業者砸3.1億人民幣 買下中國天虹微喔100%股份

日本三大超商業者之一、目前排名第三的 LAWSON(羅森) 在 4 日 (週二) 宣布，該公司以 3.1 億人民幣的代價，買下中國華南地區的超商業者「天虹微喔」。天虹微喔在中國深圳等地擁有 203 個店面，今後將陸續換上 LAWSON 招牌。

日本國內在少子高齡化的影響之下，預料今後的超商業績將難以出現大幅成長，也因此 LAWSON 盼能藉由此次併購，來擴大中國市場的事業版圖。

LAWSON 的中國子公司於 2021 年 12 月 29 日，從中國大型零售業者「天虹數科商業」手中取得天虹微喔的全部股份。而這次也是 LAWSON 首度插旗廣東省。

深圳是中國電子業的重鎮，有「硬體矽谷」之稱，像是華為、鴻海 (2317-TW) 都在當地設有生產據點。伴隨著經濟發展，超商行業的後市可期。

日本 LAWSON 是在 1996 年前往中國發展，第一家門市開在上海市，事業版圖也陸續擴展到重慶市和遼寧省等地。截至 2021 年 10 月底時，該公司在中國境內共擁有 4192 家門市，是日系超商品牌之冠。

而在 2021 年 12 月時，LAWSON 也首度插旗四川省。該公司在中國市場的展店計畫，目標 2022 年度擴展至 6000 店、並於 2025 年度擴大到 1 萬店。