〈CES大展〉三星預告Galaxy S21 FE 5G手機將於展中亮相

南韓三星電子於 4 日 (週二) 宣布，該公司將於美國時間 1 月 5 日開幕的「消費性電子展」(CES 2022) 中，公開新款廉價版的 5G 智慧型手機「Galaxy S21 FE(Fan Edition) 5G」。

本屆的「消費性電子展」(CES 2022) 將於 1 月 5 日在美國拉斯維加斯開幕，三星也搶在開幕之前發出消息，預告新款 5G 智慧型手機 Galaxy S21 FE 5G 會在展中現身。

根據三星說法，即將在 2022 年 1 月 11 日正式上市的 Galaxy S21 FE 5G，具備旗艦款 Galaxy S21 的主要功能，但是在價格和硬體規格方面有稍作調降，是一款廉價版的 5G 手機。該手機原本預定在 2021 年底公開，但因為全球性的晶片不足問題而延後。

Galaxy S21 FE 5G 厚度 7.9mm，顏色有橄欖綠、薰衣紫、幻影白、石墨黑，共四種選擇。螢幕大小 6.4 吋，採用 Dynamic AMOLED 2X 技術，更新頻率可達 120Hz。

背面配有三顆鏡頭，分別為 1200 萬畫素的超廣角鏡頭、1200 萬畫素的廣角鏡頭、以及 800 萬畫素的望遠鏡頭。具備 Dual Recording 錄影功能，可同時使用前、後鏡頭來進行拍攝。

前鏡頭高達 3200 萬畫素，搭配 AI 人工智慧技術，可拍攝高畫質的自拍照片。

電池容量 4500mAh，支援 25W 快充功能，充電 30 分鐘就可使用一整天。

三星表示 Galaxy S21 FE 5G 不會在韓國市場推出，將視各國市場狀況來調整銷售計畫，很可能在歐洲的一部分國家上市。