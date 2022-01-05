〈能源盤後〉無懼Omicorn衝擊 OPEC+堅守增產步調 激勵Brent原油收登80美元

週二 (4 日) 交易，原油期貨價格上漲，Brent 原油收登每桶 80 美元以上，創下近 6 週來最高收盤價。

OPEC + 會議決議，即使面臨 Omicron 變種病毒傳播帶來的石油需求風險，2 月仍將維持逐步增產的計畫。

CFRA Research 能源股票分析師 Stewart Glickman 表示：「OPEC + 堅守其最初計畫路線，保持其幾個月來一直依循的線性增長路徑。」

OPEC+ 宣布，週二召開的視訊會議達成共識，2 月仍舊增產 40 萬桶 / 日，一如市場預期。

「儘管面臨 Omicron 病毒，這可說是沒有改變路線的證明。去年 11 月下旬 Omicron 病毒株出現時，市場部分人擔心 Omicorn 可能會對需求產生實質影響，令 Brent 原油價格下跌了約莫 10%，但此後 Brent 原油價格已經恢復。」Glickman 說。

OPEC+ 在 12 月召開會議時決定維持每月逐步增產的速度，但同時表示不休會，以便在需要時進一步改變政策。OPEC + 下一次會議定於 2 月 2 日舉行。

Third Bridge 副總裁兼工業材料和能源全球負責人 Peter McNally 表示，OPEC + 維持增產是持續凝聚力的跡象，表明石油需求將繼續增長，儘管 Omicorn 變種病毒造成一些限制。

3 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.02 美元或 1.3%，收每桶 80 美元，創最近月期貨價格自 11 月 25 日以來最高收盤價，盤中高點達 80.55 美元。

2 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 91 美分或 1.2%，收每桶 76.99 美元。

位於紐約的基礎建設資本管理公司投資長 Jay Hatfield 表示，石油需求前景仍然正面，因為 Omicron 病毒株致命程度低，對近期石油需求的影響不大，且可能加速人體提高對該病毒的抵抗力。

「儘管如此，石油最大的不確定性還是聚焦在供應面。」Glickman 係指俄羅斯和烏克蘭之間的地緣政治問題，「俄羅斯可能減少對歐洲的天然氣和 / 或石油出口量，或至少放話威脅要這麼做。」

另外，他也提到，美國可能解除對伊朗的制裁，令伊朗石油重返市場，可能對油價構成壓力，因為美政府試圖加速緩解高油價。

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